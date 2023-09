Kolar: Ministarstvo još nije dalo argument zašto bi država preuzela županijsku bolnicu

Podijeli :

Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je pričao o podržavljenju opće bolnice Zabok.

Zabočka opća bolnica bi po planu Vlade treba biti prenesena, u smislu upravljačkih prava, na državu sa županije zbog čega je Kolar najavio ustavnu tužbu.

“Čim je krenula inicijativa Vlade kad je bila izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti mi smo jasno i nedvosmisleno rekli da se ne slažemo da država preuzme upravljačka prava, a ministar i nadležno ministarstvo nisu još do danas izrekli ni jedan jasan argumenat zbog čega bi se to napravilo”, kaže Kolar.

“Centralizacija u Republici Hrvatskoj nikada ništa dobro nije donijela ni jednom sektoru, pa neće ni zdravstvenom, a svaka je decentralizacija donijela nešto dobrog. Sve što smo preuzeli na županijsku razinu s državne, pokazalo se učinkovitijim, s manjim brojem ljudi”, dodaje.

Kolar poručuje da će se raditi ocjena ustavnosti.

“Ja smatram i siguran sam da ćemo mi bolje upravljati.”

Opća bolnica Zabok je posljednje tri godine sa sveučilišnom bolnicom iz Pittsburgha dogovarala otvaranje onkološkog centra u Zaboku.

“Znate kad bi to bilo u Zaboku da nije županijska bolnica? Nikad, pa ni onda. I to je ta razlika kad vi upravljate na svojem području, kad imate slobodne ruke. Mi ćemo sada imati investiciju između 17 i 20 milijuna eura i s 12. mjesecom 2024. imat ćemo najmoderniji onkološki centar u Europi”, kaže Kolar.

“Bez obzira kakva će biti ocjena Ustavnog suda, to je i dalje naša županijska bolnica i mi ćemo i dalje sufinancirati sve ono što smo radili do sada”, dodaje.

Komentirao je nadolazeće izbore i Peđu Grbina kao kandidata za premijera.

“Glavni odbor je stao iza Peđe i on sigurno ima znanja da može voditi hrvatsku Vladu. Ali ključno je vratiti povjerenje u stranku i još više on, u njega osobno, njegov rejting je izrazito loš, to nije tajna i Peđa je sam toga svjestan. Ali ja sam uvjeren da će ljudi prepoznati kapacitet ljudi koji ima SDP”, rekao je Kolar.

