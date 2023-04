Podijeli :

Emica Elvedji /PIXSELL

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever predstavio je uskrsnu košaricu za 2023. godinu, prema izračunima sindikata.

“Ove godine smo košaricu radili u čudnim okolnostima izrazito visoke inflacije. Naša je košarica nastala po uzoru na ono kako se obilježavaju blagdani u bilo kojem dijelu Hrvatske. Nakon što smo u tradiciji prikupili recepturu, došli smo do ovih košarica koje su u tri vrijednosti”, objašnjava Sever.

Sindikati su poredali košarice od najskuplje do najskromnije: “Najskuplja je u duhu tradicije i pokriva ono što bi u normalnim okolnostima trebalo biti dostupno svim građanima ove zemlje. Ona srednja traži neke kompromise, dok je ona najskromnija nešto što nas odvlači u pravcu da možemo reći da smo obilježili blagdan. Inflacija je na 10,6%, ali je zato hrana poskupjela za negdje oko 15,3%. Tijekom prošle godine su poskupljenja bila u nekim trenutcima i do 20%”, kaže Sever.

Košarice obuhvaćaju razdoblje od četiri blagdanska dana od Velikog petka do Uskršnjeg ponedjeljka. U današnjim ekonomskim okolnostima košarice košaju ovoliko:

“Jedina prava ispravna košarica u potpunom duhu tradicije iznosi oko 328 eura. Srednja košarica iznosi oko 204 eura. Dok je ona najjeftinija, najskromnija u razini oko 100 eura. U tim uvjetima vidimo koliko bismo trebali izdvojiti za četiri dana blagdana da bismo ih dostojno obilježili”, rekao je predsjednik Nezavisnih sindikata.

Zatim je objasnio koju su hranu uključili u koju košaricu: “Ona najskuplja obuhvaća najkvalitetniju ribu za petak. Oni koji ne žele odustati od bakalara ili neke druge skuplje ribe, ili ako je riječ o istoku zemlje tada o nekom boljem fišu. Kad se protegnemo preko uskrsne šunke, do blagdanskog stola koji ima janjetinu ili teletinu. Onda kako idemo prema kolačima, tu su skuplji sastojci kolača. Kod srednje košarice rade se ustupci pa se opredjeljujemo za rol šunku ili onu u mrežici. Tu je i neka jeftinija riba. Za uskršnji stol ćemo se opredijeliti za odojak ili neku drugu srednju kvalitetu mesa. Kod one najjeftinije košarice radimo hrpu ustupaka. Tu je srdela koja je najjeftinija od ribe. Za Uskrs se kuha kokoš za juhu pa se jede i to meso”.

“Ove godine vidimo da je došlo do značajnog poskupljenja suhomesnatih proizvoda i kvalitetnijeg mesa. Jednako tako, riba je pokazala znake poskupljenja pa postaje sve nedostupnija prosječnim građanima. Moramo napomenuti da veliki dio građana ne može priuštiti niti najskromniju košaricu. Veliki broj građana jedva poklapa početak s krajem mjeseca. U tim uvjetima treba se prisjetiti da među nama ima i takvih ljudi. Prosječna mirovina ne uspijeva pokriti niti osnovne troškove. Ako protegnemo raspon plaća od minimalne plaće u neto iznosu 560 eura, pa do medijalne plaće u neto iznosu od 930 eura – u tom rasponu se kreće preko 800.000 plaća. U tim uvjetima kad se pribroji preko 1.200.000 umirovljenika jasno je da najveći dio građana RH doista nema otkud dostojno obilježiti blagdane. Bilo da je riječ o Božiću i Novoj godini ili Uskrsu”, rekao je Sever.

Ipak, na kraju zaključuje da građani Hrvatske ne planiraju odustati od tradicije: “Građani se trude silno obilježiti i izdvojiti za Uskrs jer im još jedino preostaje sidriti se u svom dostojanstvu i tradiciji koju su imali njihovi roditelji, djedovi i bake, pa i oni sami. Zato su spremni izdvojiti za blagdane da bi se osjećali dostojno za blagdane”.

