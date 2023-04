Analiza izbora u Crnoj Gori: “Đukanović će biti grobar DPS-a”

Podijeli :

Politolog Stevo Đurašković s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu u N1 Studiju uživo je analizirao izbore u Crnoj Gori. Podsjetimo, predsjednički kandidat Pokreta “Europa sad” Jakov Milatović slavio je u drugom krugu protiv Mile Đukanovića (Demokratska partija socijalista/DPS) koji je izgubio vlast nakon 30 godina vladavine.

“Milo Đukanović je kao Josip Broz Tito. On je stvorio Jugoslaviju, na kraju kad 70-ih nije mogao prihvatiti reforme, nego ih je srezao, on je bio grobar Jugoslavije. S Đukanovićem je to isto – davno se trebao maknuti i prepustiti mjesto nekom mlađem, primjerice gradonačelniku Ivanu Vukoviću koji bi bio idealan i po godinama i obrazovanju i koji je pandan Milatoviću“, ističe Đurašković.

Smatra da je Vuković mogao profilirati stranku kao građansku opciju. Ponovno se osvrnuo na Đukanovića.

“On će na kraju biti grobar DPS-a. Ovo je sad idealna prilika za DPS da ga pokuša prisiliti da se makne, prije parlamentarnih izbora”, navodi politolog.

Osvrnuo se i na stav Srpske pravoslavne crkve (SPC). “SPC zagovara ekstremnu isključivu sliku srpskog nacionalnog identiteta u Crnoj gori, a to je magnum krimen Porfirija od kojeg su mnogi puno očekivali, a sad ispada da jede iz Vučićeve ruke.”

Đurašković navodi da je Porfirije u vrijeme prosvjeda za cetinskog metropolita imenovati puno pametniju osobu.

“Bivši trebinjski episkop Grigorije je pandan našem Mati Uziniću, on je praktična osoba koji je zbog zagovaranja suvremenih crkvenih stavova protjeran u Njemačku”, kazao je politolog koji smatra da Grigorije ne bi vodio politiku konfrotacije i ekstremizacije.

Osvrnuo se i na Milatovića koji je, između ostalog, poručio da mu je politički cilj da Crna Gora uđe u EU.

“Ista je bila stvar kad je Dritan Abazović dolazio za premijera, iako se u početku činilo da želi smiriti nacionalne tenzije, ali izgelda da se malo preigrao. Ne znam što bih očekivao od novog predsjednika, nažalost očekujem 50 posto najgore”, rekao je Đurašković.

Kaže i da je politika Zapada licemjerna prema Crnoj Gori. Navodi da Zapad sad jauče zbog događaja u Crnoj Gori, a sam Abazović i pokret su njihov proizvod. “Promjenila se geopolitička situacija i ovo u Ukrajini je Mili dala stoti vampirski život. Sad je briga da Crna Gora ne odođe pod utjecaj Srbije i da ne postane njen satelit.”

Osvrnuo se i na ulazak Finske u NATO. “Finska ima memoriju iz ’39 kad je Staljin napao Finsku, a Finska ga nije ničim izazvala. Nije mi ovo iznenađenje. Nije mi iznenađenje ni da zemlje žele uvesti obvezni vojni rok, ja to pozdravljam. Ali, opet smo kod nijansi – debela je razlika pozdravljaju li to desničari koji to shvaćaju kao pumpanje patriotskih mišića ili obvezni vojni rok shvaćate kao funkciju obrane zemlje. To je po meni dio građanskih vještina”, rekao je Đurašković, dodajući da bi to bilo korisno i u situacijama elementarnih nepogoda što bi omogućilo lakše snažalenje u takvim situacijama.

