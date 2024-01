Plenković opleo po Milanoviću i GONG-u: Zavist i zloba, licemjerje pršti iz istog kruga

Podijeli :

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković stao je pred novinare nakon sjednice Predsjedništva stranke.

Na početku je Plenković govorio o korisnim potezima Vlade koji će građanima osigurati prihvatljive cijene energenata.

Danas je 32. obljetnica međunarodnog priznanja Hrvatske, podsjetio je dodavši da smo prošli ogroman put od tada do danas u jačanju institucija i demokracije, jačanju ljudskih prava, itd. Podsjetio je i na mirnu reintegraciju hrvatskog podunavlja.

Spomenuo je posjet ministra obrane i ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. I on je objasnio da je Ivan Anušić otkazao susret s crnogorskim kolegom zbog neslaganja oko školskog broda Jadran.

Državni tajnik Milatić

Na pitanja o državnom tajniku Ivi Milatiću i njegovom druženju s investitorima kojima njegovo ministarstvo izdaje dozvole u jednom noćnom klubu, Plenković kaže kao se Milatić sam treba očitovati o tome.

“Nisam se imao vremena baviti time i nemam nikakvih informacija o tome”, kaže.

Što se tiče Telegramovog pisanja o preplaćenom snimanju zgrade, Plenković kaže kako je ministrica sve sama objasnila i da nema što dodati.

Vojna obuka

Plenković je pojasnio kako bi trebao izgledati “vojni tečaj” o kojemu se govori.

“Sve sam vrlo jasno pojasnio u Saboru. Što se tiče okolnosti, davno je napušteno obvezno služenje vojnog roka. Sigurnosne okolnosti su takve da svaka ozbiljna država vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju. Znate da MORH stalno radi informativne kampanje da bi mladi ljudi baš njih izabrali za svoju karijeru. U ovim okolnostima, nije loše da MORH napravi određene iskorake i pripremi koncepciju nekih kraćih tečajeva gdje bi se širi broj ljudi mogao upoznati barem s nekim osnovnim vještinama koje mladi ljudi nemaju. O tome razgovaramo već neko vrijeme i dali smo Anušiću mandat da s GS-om osmisli neki koncept”, kaže predsjednik HDZ-a.

Na pitanja o migrantima, Plenković kaže kako policija radi na granici i u dubini teritorija, kao i sve druge policije u EU-u. Statistika kaže da je uhićen prilično velik broj onih koji nelegalno prelaze granicu. Incidenti se dogode, a Plenković kaže da vjeruje da ulaganjem u materijalna sredstva i tehničku opremu, koja je, kaže, sada na visokoj razini može situacija poboljšati. “I dalje će biti ljudi koji će nastojati profitirati na tuđoj nesreći. Zato želimo suradnju sa susjednim zemljama i želimo pojačati kontrole na granici s BiH. Mislimo da će ta bilateralna suradnja i usklađivanje vizne politike dovesti do manjeg priljeva nezakonitih migranata u nama susjedne zemlje”, govori.

Izmjene Kaznenog zakona

Novi Kazneni zakon ide uskoro u prvo čitanje. Oporba upozorava da se radi o udaru na medije, a Plenković kaže da oporba može što hoće, da mogu i lupati po saborskim klupama. “Što god napravili, to je dobro, pogotovo ako bude u nekom primitivnom duhu kao prije tri mjeseca”, kaže.

“Što radimo s ovim izmjenama? Vraćamo stvari tamo gdje trebaju biti. Želimo zaustaviti jednu lošu praksu koja je neke aktere navikla na on što je i sada nedopušteno, da se neovlašteno daju podaci iz istrage i da se njima manipulira”, objašnjava.

Plenković kaže kako je i predsjednik Vrhovnog suda govorio o tome da se i suci nađu u poziciji da se nekog toliko medijski stigmatizira da im je teško donijeti odluku drugačiju od te stvorene slike. “Postoji duži niz godina ta praksa da ljudi koji imaju precizno identificirane dužnosti zlorabi informacije koje ima. Mi smatramo da je to šteto i tu manipulaciju treba zaustaviti. Isključeni su mediji, njih nema, to smo izrijekom naveli. Što se nas tiče, i prije je to bilo jasno, ali pošto je postojala lažna briga lažnih moralizatora, isključili smo to. Ništa se neće dogoditi, uvjereni smo da stvari tek sad postaju kakve su trebale biti cijelo vrijeme”, kaže Plenković.

Milanović i Habijan

Na pitanje o odgovoru pravobraniteljici iz Ureda predsjednika, Plenković kaže da nema pojma kakva je to izjava. “Nisam to stigao čitati, ali shvatio sam da je riječ o tome da se insinuira da netko od nas govori pravobraniteljici što da kaže. To je ta još jedna neistina, manipulacija. Nastoji se prikloniti toj potpuno promašenoj tezi o porobljavanju institucija. A druga je ona najjednostavnija, potpuno je jasno da je on namjerno napravio to što je napravio u petak, to je čista zavist i zloba, to je sukus cijelog ponašanja. To nema veze s onom prevarom, kako je bila kampanja, normalno.

“Vi ste reagirali sjajno, za razliku od Gonga. Oni umjesto da reagiraju na Milanovićevu krajnje neprimjerenu izjavu koja je zgrozila čak i našeg giganta SDP-a Grbina, on se čak ogradio, ova ekipa je odmah u priopćenje uvalila HDZ. Kakve veze ima HDZ s tom izjavom? To licemjerje pršti stalno iz istoga kruga. To je toliko smiješno, prozirno i jeftino, da mi ih je malo i žao”, kaže Plenković.

Pregovori sa sucima

Suci s današnjeg razgovora kod ministra Malenice izašli nezadovoljni ponuđenim.

Plenković jasno kaže kako se ne boji novog štrajka. “Lani je sucima povećana plaća, to je bilo prije godinu dana. O čemu mi govorimo, kakav bijeli štrajk? To je kao ovo što govore da će liječnici štrajkat. Od 5.000 ljudi u sustavu javne i državne službe prvih 4.000 su liječnici. I suci isto tako”, kaže Plenković dodajući da i suci i liječnici znaju da su im dignute plaće. Ono u čemu ne vidi logiku je da suci do danas nemaju neka materijalna prava i poručuje da je Vlada spremna u hitnoj proceduri promijeniti zakon i dati im ista prava kao i drugima u državnoj i javnoj službi.

Legitimnim smatra i zahtjev za indeksaciju plaća, ali “ne sad”. “Tajming tog zahtjeva nije dobar. Ne isključujem da o tome nećemo razgovarati kasnije, ali ne sada. Toplo savjetujem kolegama, ja sam nekakav pravnik, a i Malenica je, jer smo lani napravili veliki iskorak i sada nudimo ovo što trebaju imati kao i svi ostali, kasnije ćemo razgovarati o drugim stvarima. Sada to nije realno i ne vidim zbog čega bismo uopće razgovarali o nekom bijelom štrajku, osim ako to nije ispolitizirano”, kaže.

Na pitanje o presudi majci Mislava Hermana nije htio odgovarati.

Što se tiče zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Plenković kaže kako je glavna poruka Tomaševića u kampanji bila to da znaju sve o gospodarenju otpadom, a u tri godine na čelu glavnog grada nisu to pokazali. “Poruka koju šaljemo cijelo vrijeme, a neki od nas su se i rodili u Zagrebu, da činimo sve da Zagreb živi bolje. … Tko pomaže gradu? mi se borimo za Zagreb kao i svi koji mu žele dobro. A za ovo, ministar Habijan ima zadatak da sa svojim timom sjedne s Tomaševićem i da vidimo kako možemo pomoći”, kaže dodajući da je Vlada već dala mnogo novaca za rješavanje problema otpada.

Datum izbora

Govoreći o datumu izbora, Plenković kaže kako mu je oporba danas djelovala da bi “najbolje bilo da izbori budu za par godina”.

“Sve se uvijek svodi na dvije iste teze. Jednima smetaju Srbi, drugi bi samo o korupciji. I kad će biti izbori. Oni mi ne djeluju fit za te izbore”, kaže.

Na ponovljena pitanja o državnom tajniku Milatiću, Plenković ponavlja da on to mora sam pojasniti, da ne zna što je bilo.

ŠTo se tiče europskih izbora i mogućeg angažiranja pjevačice Taylor Swift da angažira mlade za izlazak na izbore, Plenković kaže kako je dobro da ljudi participiraju i da je dobro da budu dobro informirani. “Da ne misle da je ono što im algoritam šalje na mobilni uređaj cijeli svijet”, kaže i dodaje kako mu se čini da je netko dao dobru ideju, ali da ne zna bi li se Swift trebala angažirati na europskim izborima.

