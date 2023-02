Podijeli :

Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Rusiji, Božo Kovačević, gostovao je u Novom danu.

Kovačević je rekao da se iz jučerašnjeg govora Vladimira Putina, pa kasnije i govora Joea Bidena može iščitati da Putin ne odustaje od rata u Ukrajini, ali i da Amerika ostaje ustrajna u potpori Ukrajini.

Dodao je i da se u Putinovu govoru može naći nekoliko zanimljivih poruka.

“Ona koja je ista kao što je bila prije godinu dana, a to je nepriznavanje suvereniteta Ukrajine, nepriznavanje prava Ukrajine da postoji kao država, jučer je Putin to rekao riječima “naši povijesni teritoriji koji se danas zovu Ukrajinom”. Dakle, ne priznaje pravo Ukrajine na postojanje i sam govori o ratu, premda je u Rusiji zabranjeno govoriti o ratu i može se dobiti višegodišnja zatvorska kazna ako se ono što se događa u Ukrajini zove rat”, rekao je Kovačević, dodavši da je Putin rekao niz stvari.

“Pozvao je građane Rusije da ne žale za oligarsima koji su izgubili imovinu na Zapadu, čime se zapravo odrekao oligarha i barem deklarativno shvaća da se većina Rusa ne može identificirati s oligarsima, a želi da se identificiraju s njim. Važno je i ono što je rekao i ono što nije, nije spominjao koliki su ruski gubici u Ukrajini, ali je spominjao osnivanje posebnog fonda i poseban angažman službi da bi se pomoglo obiteljima onih koji su poginuli u ratu. Isto tako najavio je povećana izdavanja za stanogradnju, kao i za obrazovanje i znanost. Priznao je da će Rusija imati pad BDP-a, ali nikako nije objasnio kako će uz povećane vojne izdatke to ruski proračun izdržati”, rekao je Kovačević.

Što se tiče strateških određenja, Putin je najavio da želi da Rusija bude samodostatno gospodarstvo te da odustaje od ekonomskih odnosa sa Zapadom i računa na alternativna tržišta, ponajprije za ruske energente i žito, ističe Kovačević.

Jedna stvar bi dugoročno trebala zabrinuti Ameriku

“Rekao je ono što bi dugoročno gledano trebalo zabrinuti Ameriku, a to je da će Rusija ubuduće vanjskotrgovinske aranžmane dogovarati tako da plaćanja ne budu u dolarima. Opseg ruske ekonomije nije toliko velik da bi samo to moglo ugroziti položaj dolara, ali ako i Kina počne ugovarati vanjskotrgovinske poslove, a da plaćanje bude u juanima ili nekoj drugoj valuti, to bi dugoročno moglo ugroziti položaj dolara”, rekao je Kovačević.

Naš je bivši veleposlanik u Rusiji rekao i da je Putinova poruka o suspenziji sudjelovanja u pregovorima o ograničenju nuklearnog naoružanja bila razumljiva. “S jedne strane Zapad je najavio da očekuje strateški poraz Rusije, a s druge strane Rusija se poziva na svoj nuklearni potencijal kao jamstvo da neće biti poražena i bilo bi nerealno očekivati da će Rusija dozvoliti inspekcije svojih nuklearnih postrojenja”, rekao je Kovačević.

“Ti sporazumi omogućavaju uzajamni nadzor nuklearnih potencijala, ali na Zapadu postoje i engleski i francuski nuklearni potencijali koji nisu predmet tog nadzora i zbog toga je Putinova primjedba opravdana”, dodao je.

Istaknuo je još jednu stvar koju Putin nije izrekao, ali se može zaključiti iz njegova govora.

“On je dosad godinama pokušavao spriječiti da ruski bogataši svoje bogatstvo sele na Zapad i od tog bogatstva Rusija nije imala ništa. Uvođenjem sankcija, Zapad je pomogao da taj novac zadrži u Rusiji i na tome se temelji njegovo očekivanje da će ubuduće biti zabilježen rast domaćih investicija na ruskom tržištu i tu on polaže sve nade jer ako ovaj rat potraje, pitanje je može li ruski proračun izdržati troškove rata”, rekao je Kovačević.

Ipak, Putin ni u jednom trenutku u svom jučerašnjem govoru nije dao naslutiti da očekuje skori završetak rata u Ukrajini.

“U osnovi toga su teritorijalne aspiracije Rusije i otvoreno nepriznavanje Ruske Federacije činjenice da su na teritoriju bivšeg SSSR-a postojale druge države. U osnovi je zapravo frustracija ne samo Putinova, nego ruske političke elite činjenicom da se Sovjetski Savez raspao i da je izgubio Hladni rat, srećom, bez izravnog sučeljavanja dviju dotadašnjih supersila. Nakon toga Rusija više nije supersila, a Putin svojim osvajačkim pohodima želi primorati Zapad da Rusiji prizna onaj status koji je imao Sovjetski Savez”, rekao je Kovačević.

O korištenju nuklearnog oružja

Jedino što bi otvorilo mogućnost završetka rata Putinov je odlazak s vlasti, smatra bivši veleposlanik.

“S obzirom na to da je Putin zapravo dalje zaoštrio te svoje imperijalne zahtjeve, čini se da je ono što bi otvorilo mogućnost da se taj rat završi pregovorima bio njegov odlazak s vlasti jer nema tu prostora. On zapravo dijelovima ruskog teritorija smatra i one dijelove četiriju administrativnih oblasti u Ukrajini koje nisu pod ruskom kontrolom. Tako da on ne otvara mogućnost za pregovore i time povećava izglede za nasilnu smjenu vlasti u Rusiji, ali nije moguće predviđati kako bi se i kad to moglo dogoditi, ali možemo pretpostaviti sljedeće, da će ruska vojska doživjeti još neke poraze u Ukrajini, da će to povećati nezadovoljstvo i vojnog i drugog sloja. Budući da nema mogućnosti za legalnu artikulaciju opozicijske politike, logično je pretpostaviti da oni koji nisu zadovoljni Putinom pribjegavaju ilegalnom izražavanju nezadovoljstva”, rekao je Kovačević.

“Jučer Putin nije doživio onakve ovacije kakve je očekivao, napravio je nekoliko stanki i meni se čini da je ovaj govor jučer, za razliku od prethodnih njegovih obraćanja bio zahtjev za podrškom, a prije su to bile objave njegove gotovo božanske volje, zapravo imperijalne volje”, rekao je Kovačević.

Nakon Putinova govora, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, rekao je da bi poraz Rusije značio upotrebu nuklearnog oružja.

“Sama činjenica da oni time prijete govore da su svjesni mogućnosti poraza u konvencionalnom ratu i sama odluka je bila iracionalna i nije isključena mogućnost da Rusija u slučaju evidentnog poraza pribjegne korištenju nuklearnog oružja bez obzira što im to neće donijeti pobjedu. To bi bio potez očajnika koji je izgubio sve, i čini se da nema druge perspektive i to je poruka onima razumnijima u ruskom rukovodstvu da spriječe takva nastojanja”, rekao je Kovačević.

