Kreće uklanjanje 8000 tona otpada s ilegalnog odlagališta kod Samobora

"Na lokaciji će se kontrolirati kvaliteta zraka, a izvođač je obvezan provoditi sve propisane mjere zaštite. Nakon uklanjanja svih količina otpada predviđeno je i završno čišćenje prostora. Važno nam je da se cijeli postupak provede sigurno, transparentno i u predviđenim rokovima", istaknuo je Budiša.