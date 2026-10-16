Oglas

ODVOZIT ĆE GA 10 MJESECI

Kreće uklanjanje 8000 tona otpada s ilegalnog odlagališta kod Samobora

author
Hina
|
16. lis. 2026. 16:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_250826_157291694
Marko Prpic/PIXSELL

U Samoborskom Vrbovcu počela je sanacija lokacije na kojoj se nalazi više od 8.000 tona nepropisno odloženog neopasnog otpada, najvećim dijelom plastike i plastične ambalaže, a vrijednost radova iznosi 2,4 milijuna eura, izvijestio je u petak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Oglas

Fond je uveo odabranog izvođača u posao čime su započele aktivnosti na uklanjanju otpada i njegovoj propisnoj oporabi, odnosno zbrinjavanju, a predviđeno je da se sav otpad ukloni u roku od deset mjeseci i odveze na energetsku oporabu u inozemna postrojenja.

Za izvođača sanacije odabrana je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o., čija je ponuda bila najpovoljnija među šest pristiglih u postupku javne nabave.

Sanacija jedne od šest prioritetnih lokacija

Direktor Fonda Luka Balen rekao je da je riječ o jednoj od šest lokacija čiju je sanaciju Vlada uvrstila među prioritete u okviru Plana gospodarenja otpadom, a Fondu povjerila osiguravanje sredstava i operativnu provedbu.

"Danas na terenu započinjemo konkretno rješavanje problema nepropisno odloženog otpada u Samoborskom Vrbovcu", kazao je Balen prilikom obilaska lokacije povodom početka sanacije.

Nakon odluke ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković o sanaciji lokacije, Fond je pokrenuo potrebne aktivnosti, uključujući izradu plana sanacije, stručna istraživanja, javnu nabavu i odabir izvođača, rekao je Balen.

Cilj je, uz uklanjanje otpada, osigurati njegovu propisnu oporabu, odnosno zbrinjavanje, te sljedivost i kontrolu svakog koraka, dodao je.

Kontrola zraka i evidentiranje odvezenog otpada

Zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša rekao je da će se uklanjanje otpada odvijati postupno, prema unaprijed utvrđenoj dinamici, uz evidentiranje i dokumentiranje svake odvezene količine.

"Na lokaciji će se kontrolirati kvaliteta zraka, a izvođač je obvezan provoditi sve propisane mjere zaštite. Nakon uklanjanja svih količina otpada predviđeno je i završno čišćenje prostora. Važno nam je da se cijeli postupak provede sigurno, transparentno i u predviđenim rokovima", istaknuo je Budiša.

Grad Samobor sudjelovat će u financiranju

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot pozdravila je početak sanacije, istaknuvši da je riječ o važnom koraku za stanovnike Samoborskog Vrbovca i rezultatu suradnje Grada s nadležnim državnim institucijama.

"Ovo je važan dan za naše sugrađane koji već godinama žive uz velike količine odloženog otpada. Od početka smo upozoravali na potrebu rješavanja ovog problema i zato nam je posebno drago što danas počinju konkretne aktivnosti na njegovu uklanjanju", kazala je Škrobot.

Zahvalila je ministrici Vučković na prihvaćanju gradske inicijative i uključivanju lokacije u nacionalni Plan gospodarenja otpadom te Fondu na preuzimanju operativne provedbe i osiguravanju najvećeg dijela potrebnih sredstava. Financijski doprinos projektu dat će i Grad Samobor, navela je Škrobot.

Sanacija u Samoborskom Vrbovcu dio je šireg nacionalnog pristupa rješavanju problema nepropisno odloženog otpada, kojim se kroz suradnju državnih institucija i lokalne samouprave stvaraju preduvjeti za sustavno rješavanje i drugih okolišno opterećenih lokacija u Hrvatskoj, istaknuli su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Teme
fond za zaštitu okoliša samoborski vrbovac sanacija otpada sanacija samoborski vrbovec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ