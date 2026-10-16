ODVOZIT ĆE GA 10 MJESECI
Kreće uklanjanje 8000 tona otpada s ilegalnog odlagališta kod Samobora
U Samoborskom Vrbovcu počela je sanacija lokacije na kojoj se nalazi više od 8.000 tona nepropisno odloženog neopasnog otpada, najvećim dijelom plastike i plastične ambalaže, a vrijednost radova iznosi 2,4 milijuna eura, izvijestio je u petak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Fond je uveo odabranog izvođača u posao čime su započele aktivnosti na uklanjanju otpada i njegovoj propisnoj oporabi, odnosno zbrinjavanju, a predviđeno je da se sav otpad ukloni u roku od deset mjeseci i odveze na energetsku oporabu u inozemna postrojenja.
Za izvođača sanacije odabrana je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o., čija je ponuda bila najpovoljnija među šest pristiglih u postupku javne nabave.
Sanacija jedne od šest prioritetnih lokacija
Direktor Fonda Luka Balen rekao je da je riječ o jednoj od šest lokacija čiju je sanaciju Vlada uvrstila među prioritete u okviru Plana gospodarenja otpadom, a Fondu povjerila osiguravanje sredstava i operativnu provedbu.
"Danas na terenu započinjemo konkretno rješavanje problema nepropisno odloženog otpada u Samoborskom Vrbovcu", kazao je Balen prilikom obilaska lokacije povodom početka sanacije.
Nakon odluke ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković o sanaciji lokacije, Fond je pokrenuo potrebne aktivnosti, uključujući izradu plana sanacije, stručna istraživanja, javnu nabavu i odabir izvođača, rekao je Balen.
Cilj je, uz uklanjanje otpada, osigurati njegovu propisnu oporabu, odnosno zbrinjavanje, te sljedivost i kontrolu svakog koraka, dodao je.
Kontrola zraka i evidentiranje odvezenog otpada
Zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša rekao je da će se uklanjanje otpada odvijati postupno, prema unaprijed utvrđenoj dinamici, uz evidentiranje i dokumentiranje svake odvezene količine.
"Na lokaciji će se kontrolirati kvaliteta zraka, a izvođač je obvezan provoditi sve propisane mjere zaštite. Nakon uklanjanja svih količina otpada predviđeno je i završno čišćenje prostora. Važno nam je da se cijeli postupak provede sigurno, transparentno i u predviđenim rokovima", istaknuo je Budiša.
Grad Samobor sudjelovat će u financiranju
Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot pozdravila je početak sanacije, istaknuvši da je riječ o važnom koraku za stanovnike Samoborskog Vrbovca i rezultatu suradnje Grada s nadležnim državnim institucijama.
"Ovo je važan dan za naše sugrađane koji već godinama žive uz velike količine odloženog otpada. Od početka smo upozoravali na potrebu rješavanja ovog problema i zato nam je posebno drago što danas počinju konkretne aktivnosti na njegovu uklanjanju", kazala je Škrobot.
Zahvalila je ministrici Vučković na prihvaćanju gradske inicijative i uključivanju lokacije u nacionalni Plan gospodarenja otpadom te Fondu na preuzimanju operativne provedbe i osiguravanju najvećeg dijela potrebnih sredstava. Financijski doprinos projektu dat će i Grad Samobor, navela je Škrobot.
Sanacija u Samoborskom Vrbovcu dio je šireg nacionalnog pristupa rješavanju problema nepropisno odloženog otpada, kojim se kroz suradnju državnih institucija i lokalne samouprave stvaraju preduvjeti za sustavno rješavanje i drugih okolišno opterećenih lokacija u Hrvatskoj, istaknuli su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
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