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Mirko Budiša za N1

Iz Fonda za zaštitu okoliša odgovorili Bušiću: Ne se radi o najgoroj vrsti otpada na lokaciji u Gospiću!

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N1 Info , Katarina Plantak
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16. lis. 2026. 13:20
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Iz Fonda za zaštitu okoliša reagirali su danas na izjave Vjekoslava Bušića na N1.

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Podsjetimo, Vjekoslav Bušić iz Inicijative "Gospić je naš dom" upozorio je u četvrtak u Pregledu dana N1 televizije da dosadašnji način postupanja nadležnih institucija s otpadom ne daje razloga za optimizam.

"Sve predugo traje. Činjenica da do danas nije uklonjen niti gram opasnog otpada, a vidimo da na ovaj način kako to rade Fond i Ministarstvo neće biti uklonjen niti u 2026., ne daje nam nikakvu vjeru u ovakav način sanacije.", kazao je.

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"Dominantno odlagan neopasni otpad"

Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša, ne slaže se s tvrdnjom da se radi o najgoroj vrsti otpada:

"Te izjave se događaju baš uoči objave tendera za tu fazu sanacije, čime nam se remeti tržište, što može uzrokovati napumpavanje cijena koje nisu tržišne i takvi istupi nimalo nisu konstruktivnu, ne pomažu niti nama u Fondu, a ni Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Radi se o zakopanom otpadu, gdje postoje komponente opasnog otpada, ali je dominantno odlagan neopasni otpad, ima puno zemlje i kamenja što također nije otpad. Ne bi se složili da se radi o najgoroj vrsti otpada na samoj lokaciji PPK."

Poruka za građane?

"Razumijemo zabrinutost građana, svjesni smo situacije, napravili smo plan sanacije i držimo se plana. U najkraćem roku ćemo pokrenuti sve postupke kako bi u planiranom roku od 13 mjeseci sav otpad s lokacije Gospića odvezli i zbrinuli, bilo energetskom opremom, bilo odlaganjem na odlagališta", navodi.

Komentirao je i povlačenje Pripuzove tvrtke iz posla uklanjanje opasnog otpada, čime se poništava javna nabava za sanaciju otpada u Gospiću:

"Zaprimili smo obavijest da gospodarski subjekt CE-ZA-R izlazi iz zajednice ponuditelja i s time su se stekli uvjeti, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i općenito praksi javne nabave, da se to smatra odustajanjem od ponude. Donijet će se odgovarajuća rješenja o poništenju i odmah idemo u novi postupak."

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