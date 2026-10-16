Iz Fonda za zaštitu okoliša odgovorili Bušiću: Ne se radi o najgoroj vrsti otpada na lokaciji u Gospiću!

"Te izjave se događaju baš uoči objave tendera za tu fazu sanacije, čime nam se remeti tržište, što može uzrokovati napumpavanje cijena koje nisu tržišne i takvi istupi nimalo nisu konstruktivnu, ne pomažu niti nama u Fondu, a ni Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Radi se o zakopanom otpadu, gdje postoje komponente opasnog otpada, ali je dominantno odlagan neopasni otpad, ima puno zemlje i kamenja što također nije otpad. Ne bi se složili da se radi o najgoroj vrsti otpada na samoj lokaciji PPK."