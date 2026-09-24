neslužbeno
Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša pozvan na razgovor u Uskok
Mirko Budiša zamjenik je direktora Fonda za zaštitu okoliša već četvrtu godinu. Dolazi iz HSLS-a i često nastupa u javnosti na temu sanacije otpada.
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Mirko Budiša, zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jutros je bio pozvan na razgovor u Uskok.
N1 neslužbeno saznaje da je razlog poziva Budišina izjava iz gostovanja kod naše Nine Kljenak, kada je izjavio da postoji "sprega pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala".
Budiša se kroz karijeru intenzivno bavio problemom gospodarenja otpada. Prije četiri godine je imenovan za zamjenika iz kvote HSLS-a koji je koalicijski partner HDZ-u. Budiša je i potpredsjednik HSLS-a koji vodi Dario Hrebak. Imenovan je za zamjenika prije četiri godine zajedno s HDZ-ovim direktorom Fonda Lukom Balenom.
Mandat im obojici ističe sljedeći mjesec.
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