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neslužbeno

Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša pozvan na razgovor u Uskok

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 11:54
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14:12
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mirko budiša
N1 Hrvatska

Mirko Budiša zamjenik je direktora Fonda za zaštitu okoliša već četvrtu godinu. Dolazi iz HSLS-a i često nastupa u javnosti na temu sanacije otpada.

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Mirko Budiša, zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jutros je bio pozvan na razgovor u Uskok.

N1 neslužbeno saznaje da je razlog poziva Budišina izjava iz gostovanja kod naše Nine Kljenak, kada je izjavio da postoji "sprega pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala".

Budiša se kroz karijeru intenzivno bavio problemom gospodarenja otpada. Prije četiri godine je imenovan za zamjenika iz kvote HSLS-a koji je koalicijski partner HDZ-u. Budiša je i potpredsjednik HSLS-a koji vodi Dario Hrebak. Imenovan je za zamjenika prije četiri godine zajedno s HDZ-ovim direktorom Fonda Lukom Balenom.

Mandat im obojici ističe sljedeći mjesec.

Teme
fond za zaštitu okoliša gospodarenje otpadom korupcija mirko budiša uskok

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