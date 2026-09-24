Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša pozvan na razgovor u Uskok

Budiša se kroz karijeru intenzivno bavio problemom gospodarenja otpada. Prije četiri godine je imenovan za zamjenika iz kvote HSLS-a koji je koalicijski partner HDZ-u. Budiša je i potpredsjednik HSLS-a koji vodi Dario Hrebak. Imenovan je za zamjenika prije četiri godine zajedno s HDZ-ovim direktorom Fonda Lukom Balenom.