Krenule kritike na račun resornog ministarstva zbog izlijevanja nafte kod Ježeva

Na području Ježeva gdje se jučer izlila nafta traje sanacija terena, a uzrok incidenta i puknuća cijevi je korozija, izvjestili su iz Ine. Očevid je obavio i Državni inspektorat koji je proglasio 1. stupanj onečišćenja. Vlasnici zemljišta na kojima se puknuće dogodilo nada se obeštećenju, a salvu kritika na račun resornog ministarstva sasuli su Zeleni.

Umjesto da na zemljištu uskoro niču plodovi njihova rada stanovnici Ježeva nedaleko od Dugog sela u svoja polja gledaju s tugom na licu. Draženovo i Mariovo zemljište u petak je postalo naftno jezero. O uzgoju ječma, pšenice i kukuruza sada mogu sanjati.

“Jesam, pa jesam jučer sam se poprilično uplašio s obzirom da nisam znao za cjevovod, a bile su ogromne količine nafte u samom kanalu. Dobro je možda da se to i desilo, sad će možda izmjeniti taj cjevovod u cijelosti, pa da se to neće više događati”, kaže Mario Bugarin, vlasnik dijela zemljišta.

Zamjena se ipak se ne planira. Cjevovod, koji ni u Ini ne znaju koliko je star, popravljen je i pušten u rad. Postavljene su i apsorbirajuće brane koje bi trebale ograničiti daljnje širenje onečišćenja. Policija je drugi dan za redom provodi očevid, a iz INE smiruju situaciju. Izbijanje nafte nema posljedice na ljudsko zdravlje, okoliš i životinje.

Iz Ine uvjeravaju da je sve pod kontrolom. “Sanacija ide prema planu. Prema nekim preliminarnim rezultati uzrok izlijevanja je puknuće cjevovoda uslijed korozije s toga smo radili na tome da što prije saniramo cjevovod da ga pustimo u proizvodnju, a sad je sanacija okolnog terena kako bi se vratio u prvobitno stanje”, rekla je Una Radulović Zekić, direktorica održivog razvoja zaštite zdravlja sigurnosti i okoliša INA.

Izlijevanjem četiri kubika nafte onečišćeno je 100 metara kanala. Očevid državnog inspektorata stoga je proglasio 1. stupanj onečišćenja voda.

“Vodopravna inspekcija je naredila da se odmah započne sa sprječavanja daljnjeg širenja onečišćenja te da se putem ovlaštene tvrtke provede sanacija onečišćenih voda. Od Hrvatskih voda zatraženo je da se na predmetnoj lokaciji obavlja nadzor do prestanka onečišćenja te da ovoj inspekciji dostavi konačno izvješće nakon izvršene sanacije”, priopćili su iz Državnog inspektorata.

“Nemoguće je dubinski počistiti tu naftu”

Sanacija se predviđa i u narednim danima, a trenutačno se na terenu ispumpava onečišćena voda i podiže zagađena zemlja koja se nosi na obradu, ako to neće biti moguće, dovest će se nova. Vlasnici zemljišta zbog ove ekološke štete očekuju obeštećenje.

“Po kvadratu će vjerojatno izmjeriti koliko je to onečišćeno i tu će isplatiti po izračunima štetu. To će biti možda par stotina eura – tisuću eura, ne vjerujem da će to biti više”, smatra vlasnik zemljišta Mario Bugarin.

No iz ekoloških udruga napominju kako ovo nije izolirani slučaj te da je u proteklih 8 godina bilo najmanje 11 incidenata koje se tiču ekoliških incidenata uzrokovanih fosilnim gorivima te plinskim platformama.

“Samo izlijevanje nafte u okoliš znači velike zagađenje jer nemoguće je dubinski počistiti tu naftu i ne znamo na koju je dubinu prodrla. Ovo je odgovornost ne samo INE već i ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao što znamo više nema ni u nazivu zaštita okoliša. Pitali se da li ministar Davor Filipović štiti okoliš i interes građana ili samo gospodarske interese pojedinih tvrtki”, kaže Marila Mileta, potpredsjednica Zelene Akcije.

Iako je ono najvažnije učinjeno i sanirano ipak svako izlijevanje nafte, pa i ono najmanje nosi određene ekološke posljedice koje će očevidom tek isplivati na površinu.

