Krešimir Macan: “Zagrepčani su bjesniji što je grad ovakav, nego što se ne krade”

Politički analitičar Krešimir Macan gostovao je u N1 Studiju uživo, gdje je komentirao aktualne političke događaje.

Macan smatra najizglednijim da se izbori održe na proljeće: “Po svemu sudeći, diže se temperatura za izbore na proljeće.”

Ekonomija je tema broj jedan.

“Mi smo ulaskom u EU riješili većinu pitanja. Sada je pritisak da standard postane bolji i da bude na razini Europske unije, iako je već pitanje što je standard Europske unije. Vidi se da je bolje, ali i oni osjećaju posljedice energetskih ratova i inflacije”, kaže Macan.

“Država, to sam ja”

Premijer Andrej Plenković uvjeren je da hrvatski građani prepoznaju postignuća njegove Vlade koja je opisao kao “gigantska” u odnosu na zatečeno 2016. godine kada su došli na vlast te je u ponedjeljak poručio biračima da s aktualnom Vladom, temeljem tih postignuća, “znaju na čemu su”. Upitan daje li Plenković dojam kao da se postavlja po principu “Država, to sam ja”, Macan odgovara: “Na trenutke odaje tam dojam. Mogu ga razumjeti, ali to komunikacijski nije dobro. I on je samo čovjek i može izgubiti živce, ali na tome može gubiti bodove.”

Neki će reći da si dopušta veliki luksuz da nakon što se otkrije da njegov ministar nije prijavio dva milijuna kuna, odbaci to i opravda kao sitnu pogrešku…

“Ne treba Radmana optuživati zato što ima dva milijuna. On je u istom kršenju kao i Medved. Ista je stvar – nisu prijavili, ali nije bilo namjere zataškati. Stvaramo dojam kao da je problem to što on ima dva milijuna. On ih je imao i prije stupanja na dužnost. Realno, nije problem u dva milijuna. To ljudima dobro zvuči i ispada da je najbogatiji političar. Pa neka je! Bio je i prije, samo je trebao redovno priajvljivati uplate. Cijela bit oko Zakona o sukobu interesa je da pratimo tijek novca prije mandata i poslije mandata”, objašnjava Macan.

A u fokus je došla i imovinska kartica zastupnice Sandre Benčić.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić Ileković potvrdila je u ponedjeljak da će to tijelo otvoriti predmet protiv zastupnice Sandre Benčić (Možemo), jer u imovinskoj kartici nije prijavila da plaća najamninu, što je po zakonu morala.

Macan smatra kako je uloga Povjerenstva da podsjeća političare kako ne bi u budućnosti padali na takvim sitnicama.

“Ovdje se radi o istraživanju oporbe, tzv. opposition research: kada iskopate sve živo i šutite i čekati pametni trenutak kad to treba iskrcati. Mislim da to kod njezinih birača neće biti šteta”, kaže.

Aktualac koji se nije smio profulati

Upitan da ocijeni izazivače na zadnjem aktualcu, Macan odgovara: “Uspjeli su na dan vratiti teme koje su bile zakopane. Dobri su, bolji nego prije. Vidjelo se da se pripremalo i da znaju da su ovo prilike koje ne smiju propustiti. Bilo je prije aktualaca gdje se ništa nije događalo, ali ovo je bilo aktualno prijepodne koje se nije smjelo profulati. Iskoristili su svoju priliku.”

A Plenković?

“Nije u strahu, ali ima elemente nervoze. Mora rješavati sto stvari, a ne dobiva dovoljno priznanja za dobro što je napravio i to ga nervira”, smatra analitičar.

“Za sedam godina dobro stoji, ali je zasigurno umoran od svega. Izvršna vlast troši ljude i možda je fitilj sad postao kraći. A i kako vidi da nema pomaka na ljevici, možda je i samouvjeren oko izbornih kombinacija. Veliki je broj razočaranih i neodlučnih i za njih će biti bitke, a njih je najmanje na desnici. Pitanje je kako će se raspodijeliti neodlučni na desnici. Najveći izazov je da Suverenisti i Most prijeđu 10%. Ako Domovinski pokret ostane ovako dobar, moglo bi biti raznih kombinacija na desnici. Za pobjedu ljevice je potrebno puno više”, dodaje.

Puno izazova u Zagrebu

Na pitanje može li se dogoditi da Možemo preotme palicu SDP-u, Macan odgovara:

“U Zagrebu postoji puno izazova. Vratimo se na priču o korupciji; građani u Zagrebu su bijesniji što je grad ovakav nego što se ne krade. Ne postoji bitna afera u Tomaševićevoj vladavini, ali Zagrepčane puno nervira kakav je grad. Najveći Bandićev trik je što je Zagreb bio uredan, ali je sve iza bilo katastrofa.”

