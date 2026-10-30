SABOR IZGLASAO REBALANS
Lalovac: Sjećate se Sanadera i banane? Vidjet ćete što nas čeka 2027.
Hrvatski sabor izglasao je u petak, uz prethodne kritike oporbe, rebalans državnog proračuna za 2026. godinu kojim se prihodi povećavaju s 35,7 milijardi na 36,6 milijardi eura, ali i rashodi s 39,8 na 40,6 milijardi eura, čime se manjak državnog proračuna smanjuje s 4,123 milijarde eura na 4,016 milijardi eura.
Rebalans državnog proračuna za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. je izglasan sa 78 glasa 'za' i 45 protiv.
"Iz ovog rebalansa jasno je da dolazi doba štednje i krpanja proračuna, da su njegove prve žrtve sigurnost, zaštita okoliša i branitelji. Zabrinjava i rast kamata na državne obveznice i zato je ovakav rebalans neprihvatljiv", kazao je uoči glasanja nezavisni Nino Raspudić.
Nezadovoljan je, kao i Mostov Miro Bulj, što im je Vlada odbila podnesene amandmane.
"650 milijuna eura u rebalansu je od PDV-a, to je mužnja džepova naših građana, ukinuli ste kunu, uveli euro, a nominalno je više vrijedila kuna, to je ta politika koja nije u interesu hrvatskog naroda", poručio je Bulj.
IDS-ov Dalibor Paus ocjenjuje kako rebalans državnog proračuna pokazuje, kako je naveo, sve veći disbalans u javnim financijama, između potrošnje i razvoja, rasta proračunskih sredstava i prihoda i stvarne gospodarske snage, središnje i lokalne države, preuzetih obveza i sposobnosti njihovih planiranja. "Zato ovaj rebalans otvara pitanje, ne samo koliko država troši nego i na što troši, kako planira, a zna se tko će, nažalost, sve to platiti", rekao je.
Dušica Radojčić (Možemo!) kritizirala je izmjene proračunskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša iz kojih se, ustvrdila je, iščitava njegov kolosalan neuspjeh da provede aktivnosti za koje je zadužen.
"Fond će u 2027. prenijeti višak od 641 milijun eura, otpad se gomila i umjesto da se to rješava Fond gomila novac na računu", ustvrdila je.
SDP: Stanje je puno ozbiljnije nego što to vidi Vlada, HDZ: Rebalans ima jasan prioritet
Boris Lalovac (SDP) upozorio je na, kako tvrdi, stanje koje je puno ozbiljnije nego što to vidi Vlada.
"Vlada se hvalila da imamo duplo veći rast, ali nije rekla da je duplo manji nego prošle godine, da imamo duplo manje plaće i mirovine nego što ima Europa, ali i da imamo duplo veću inflaciju. Slično se dogodilo i 2008. godine, nadamo se da takvu bananu nećemo doživjeti 2027.", poručio je.
Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) kao rezultat 10-godišnje vladavine premijera Andreja Plenkovića navela je podatak o 19,5 posto, odnosno 750.000 građana Hrvatske koji žive u riziku od siromaštva.
HDZ-ova Danica Baričević s druge je strane naglasila kako Vlada, unatoč brojnim globalnim izazovima, zadržava odgovorno upravljanje javnim financija te da gospodarstvo i dalje raste.
"Ovaj rebalans ima jasan prioritet, jačanje socioekonomskog statusa građana i ciljane potpore najranjivijima. Osigurava se 185 milijuna eura više za inkluzivni dodatak, za mirovine dodatnih 108,7 eura, a za rodiljni dopust dodatnih 40 milijuna eura dok se istodobno nastavljaju mjere pomoći građanima", navela je.
Rebalansom se prihodi povećavaju s 35,7 milijardi na 36,6 milijardi eura, ali i rashodi s 39,8 na 40,6 milijardi eura. Povećanju prihoda najviše doprinose prihodi od poreza s 527,6 milijuna eura, potom od doprinosa sa 171,7 milijuna, dok se oni od imovine smanjuju za 29,2 milijuna eura, kao i prihodi od posebnih poreza i trošarina za 226 milijuna eura.
Nova projekcija prihoda od poreza na dodanu vrijednost iznosi 13,6 milijardi eura i bit će veći za 676 milijuna eura.
Za 226,8 milijuna eura povećavaju se rashodi za socijalne pomoći i naknade, za 188,9 milijuna eura za zaposlene u obrazovanju, za 163,9 milijuna za kamate vezane za upravljanje javnim dugom te za 143,8 milijuna troškovi podmirenja naknada za energente.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nosi najveći iznos financiranja nakon rebalansa, ukupno 13,3 milijarde eura, a potom slijede Ministarstvo zdravstva s 5,3 milijarde i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih s pet milijardi.
Prihvaćena tri amandmana DP-a i dva oporbena
Prihvaćanjem tri amandmana Kluba DP-a i predsjednika te stranke Ivana Penave, jednog u cijelosti, a dva djelomično, do kraja godine osigurat će se dva, umjesto traženih šest milijuna eura, za sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero i više djece, 466.000 eura za obnovu crkve Župe sv. Petra i Pavla u Gvozdu te 250.000 eura, umjesto tražena dva milijuna, za pripremu dokumentacije za povećanje kapaciteta vezova marine u Vukovaru.
DP-ovi zastupnici su povukli preostala četiri amandmana. Tražili su gotovo 13 milijuna eura za skladišne kapacitete žitarica i uljarica, potporu proizvodnji hrvatskih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti i male mljekare te 500.000 eura za franjevački samostan i Župu Gospe Sinjske, no s HDZ-om su dogovorili da će se ta sredstva osigurati u proračunu za iduću godinu.
Od 31 oporbenog amandmana kojima se tražilo više sredstava za ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, studentski standard, socijalnu skrb i lokalnu infrastrukturu, Vlada je prihvatila tek dva - Kluba IDS-a, kojim će se osigurati 21.500 eura za postavljanje dviju mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka u Raši te zastupnika Ivice Bakse (NPS) za sufinanciranje dogradnje čakovečke gimnazije s 1,5 milijuna eura.
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