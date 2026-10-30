Lalovac: Sjećate se Sanadera i banane? Vidjet ćete što nas čeka 2027.

IDS-ov Dalibor Paus ocjenjuje kako rebalans državnog proračuna pokazuje, kako je naveo, sve veći disbalans u javnim financijama, između potrošnje i razvoja, rasta proračunskih sredstava i prihoda i stvarne gospodarske snage, središnje i lokalne države, preuzetih obveza i sposobnosti njihovih planiranja. "Zato ovaj rebalans otvara pitanje, ne samo koliko država troši nego i na što troši, kako planira, a zna se tko će, nažalost, sve to platiti", rekao je.