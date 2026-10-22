"Finska je izvrstan primjer"
Raspudić želi regulirati prehranu srednjoškolaca: "To predstavlja alarmantan problem"
Saborski zastupnik Nino Raspudić (Drito) rekao je u četvrtak da amandmanom na rebalans državnog proračuna traži pola milijuna eura za organiziranu prehranu u srednjim školama, a najavio je i prikupljanje potpisa zastupnika kako bi se na dnevni red Sabora stavila rasprava o zakonskoj regulaciji tog pitanja.
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"Srednjoškolci su zapostavljeni i osuđeni na pekarnice. U situaciji u kojoj bilježimo visoku stopu pretilosti djece u Hrvatskoj i rastući broj zdravstvenih problema kod djece i mladih, to predstavlja alarmantan problem", kazao je Nino Raspudić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.
Osim amandmana kojim se traže inicijalna sredstva od 500 tisuća eura, stranka Drito već je uputila Saboru zakonske izmjene prema kojima bi i osnivači srednjih škola imali obvezu osigurati prehranu svojim učenicima, kao što je sada imaju osnivači osnovnih škola.
"Taj prijedlog izmjena je u ladici preko godinu dana. Počet ćemo prikupljati potpise kako bi ta točka došla na tjedni raspored i konačno se raspravila", poručio je Raspudić, dodavši da očekuje podršku i oporbenih i vladajućih zastupnika.
"To nije dodatni trošak, nego srednjoročno velika ušteda za naš zdravstveni sustav iz perspektive prevencije. Puno je europskih zemalja ovo je pitanje zakonski riješilo, Finska je izvrstan primjer", naglasio je saborski zastupnik.
Zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Dragana Turkalj smatra nelogičnim da osiguranu prehranu imaju djeca u vrtiću, učenici osnovnih škola i studenti, ali ne i učenici srednjih škola.
"Njihova se prehrana svodi na sendviče, peciva i slatka pića. Uvjerena sam da oni to ne čine zato jer im je drago, nego zato jer im sustav nije ponudio zdravu i kvalitetnu alternativu", rekla je.
Gradska skupština je krajem prošle godine prihvatila amandman o izradi plana za uvođenje prehrane u zagrebačke srednje škole, podsjetila je Turkalj. Iako su se stvari pomaknule s mrtve točke, dodaje da nije sasvim zadovoljna realizacijom.
"Tražili smo da se izradi plan, da se izađe na teren, da se vidi kakve mogućnosti škole imaju, da se izradi financijska projekcija, možda neko fazno uvođenje prehrane u srednje škole. Postoje razni modeli. Znamo da situacija nije jednostavna, ali smatramo da je problem itekako rješiv", istaknula je.
Ulagati sredstva u promociju zdrave prehrane u školama pomalo je paradoksalno, ocijenila je Turkalj, dok ista nije omogućena svim učenicima u Hrvatskoj.
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