Raspudić želi regulirati prehranu srednjoškolaca: "To predstavlja alarmantan problem"

"Tražili smo da se izradi plan, da se izađe na teren, da se vidi kakve mogućnosti škole imaju, da se izradi financijska projekcija, možda neko fazno uvođenje prehrane u srednje škole. Postoje razni modeli. Znamo da situacija nije jednostavna, ali smatramo da je problem itekako rješiv", istaknula je.