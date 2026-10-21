Iz DP-a se oglasili o amandmanima na rebalans proračuna: "Odgovorna Vlada može biti još uspješnija"

"Ministar je rekao da imamo duplo veći rast nego u EU, no nije rekao da imamo duplo manje plaće i mirovine. Udio javnog duga u zadnje tri godine smanjuje se, no nije rekao da nam se u apsolutnim iznosima povećao za 6,6 milijardi eura, što znači duplo veće kamate kod sljedećeg zaduživanja. Rekao je da smo imali ekonomski rast od 1,9 posto, ali nije rekao da smo usporili rast s 3,7 posto prošle godine", naveo je Lalovac kritizirajući Vladinu ekonomsku politiku.