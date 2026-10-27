REBALANS PRORAČUNA
Vlada prihvatila i dva oporbena amandmana, pogledajte čije
Od 38 amandmana, koliko su ih na rebalans državnoga proračuna za 2026. godinu podnijeli vladajući i oporbeni saborski zastupnici i klubovi, Vlada ih je prihvatila pet, tri vladajućeg DP-a i dva oporbenih Kluba IDS-a i zastupnika Ivice Bakse (NPS).
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Vlada je o tome izvijestila u utorak, nakon telefonske sjednice na kojoj se očitovala o amandmanima.
Od sedam amandmana koje su podnijeli Domovinski pokret (DP) i predsjednik DP-a Ivan Penava, Vlada je prihvatila tri, jedan u cijelosti dva djelomično.
U cijelosti je prihvatila zahtjev DP-a da se iznos namijenjen obnovi crkve Župe sv. Petra i Pavla u Gvozdu poveća za 466. 000 eura.
Djelomično je prihvatila Penavin zahtjev da za povećanje kapaciteta vezova marine u Vukovaru država ove godine izdvoji dva milijuna eura. Vladin je prijedlog da to povećanje u ovoj godini bude 250. 000 eura kako bi se pripremila dokumentacija potrebna za taj projekt.
Djelomično je prihvatila i DP-ov amandman da država za sufinanciranje kupnje novih ili polovnih automobila za obitelji s četvero i više djece izdvoji šest milijuna eura, izdvojit će dva.
Ostali paket amandmana, odnosno DP-ovih zahtjeva, bit će prenesen i financiran u idućoj godini, najavio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.
Vlada je prihvatila amandman Kluba IDS-a da sa 21. 500 eura financira postavljanje dviju mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka u Raši.
Djelomično je prihvatila zahtjev Ivice Bakse, pa će dogradnju čakovečke Gimnazije Josipa Slavenskog u ovoj godini sufinancirati sa 1, 5 milijuna, umjesto traženih šest milijuna eura.
Vladine prijedloge treba potvrditi Hrvatski sabor koji će se o amandmanima na rebalans izjašnjavati u utorak, a o njima i samom rebalansu glasovati u petak.
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