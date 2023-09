Legendarni Toni Kukoč u velikom intervjuu o problemima hrvatske košarke: “Imamo dobre igrače, ali…”

Podijeli :

Trebalo bi nam mnogo više vremena od ove kratke najave da pobrojimo priznanja koja je u svijetu sporta osvojio naš gost. Tri NBA prstena, tri titule prvaka Europe, tri puta MVP Final foura Eurolige, među 50 osoba koje su najviše doprinijele Euroligi. MVP Eurobasketa i Svjetskog prvenstva. Svjetska i europska odličja, reprezentativni i klupski pehari, član FIBA-ine i košarkaške kuće slavnih u Springfieldu. Novinar Boris Dežulović prozvao ga je "najčuvenijom europskom ljevicom poslije Karla Marxa", a bosanskohercegovački novinar i komentator Sabahudin Baho Topalbećirević sažeo je njegov profesionalni i privatni životu u dokumentarac "Magična sedmica", koji će sutra u Sarajevu imati svjetsku premijeru. Gost N1 televizije bio je legendarni Toni Kukoč."

Nakon 32 godine Kukoč se vratio u Sarajevo, a osvrnuo se na to kako se osjeća.

“Super. Nakon pet godina nagovaranja od strane Bahe pristao sam na njegov projekt. Činio se mali na početku, ali znate Bahu bolje od mene. Došlo je do filma koji će biti prikazan. Ja ga još nisam vidio, ali oni što su ga vidjeli kažu da će biti tužnih, ali i smiješnih stvari. Vjerujem da će biti dobar film”, ističe Kukoč, a potom se nadovezao i autor filma Sabahudin Topalbećirević.

“Svakako svi koji dođu u hotel Hills vidjet će sve. Toni je skroman, a ja ću reći da je ovo vrhunac karijere. Osjetio sam u Americi koliko ljudi vole i cijene Tonija Kukoča. Koliko ga cijeni vlasnik Chicago Bullsa i moram reći da je tu ljubav kojoj sam se načudio. Znao sam da voli netko nekoga i da ga poštuje, ali da Michael Jordan toliko voli Kukoča… Vidjet ćete sve sutra uvečer. Od onog trenutka kada je na OI čuvao Tonija da ne postigne nijedan koš, do trenutka kada kaže ‘to je moj najbolji prijatelj u Americi’”.

Osvrnuo se i na to sjeća li se posljednjeg posjeta Sarajevu.

“Sjećam se, zadnji put je bila All-star utakmica. To su bila davna vremena. Tada je košarka bila jedina i primarna. Uživao sam igrajući, sarajevska publika je bila zahvalna. Toliko poznaju košarku. Meni je uvijek bilo uživanje igrati ispred te publike. Sinoć smo prošetali gradom, čini mi se puno većim nego onda. Ima puno novih stvari, stari dio grada, njega se sjećam. Novi je također lijep, ali ono što se vidi jest da je grad puno veći””rekao je Toni Kukoč.

Govorio je i odnosu s Michaelom Jordanom.

“Ima mnogo anegdota, previše. Kada osvojite tri prvenstva sjećate se svakog dana, svakog treninga i utakmice. Bio je jako privatan, čak i u tim trenucima. Vidio si ga na treninzima, na putovanjima rijetko. Čuvali su ga uvijek. Kada smo završili karijere imali smo priliku bliže se upoznati. Kao rival, ne znam postoji li veći što se tiče tog sporta. To je jedini čovjek koji je uradio svaki trening i svaku utakmicu. Njemu nikad nije bilo teško, danas igrači traže izgovore. Iako su mu govorili da se odmara, on je bio tu. Što se tiče ljudskih kvaliteta, barem prema meni, a znam i drugih koji kažu: Toliko je relaksiran, noramalan, prirodan. Neke stvari ne voli, kada dolaze ljudi koje ne poznaje, dođu, pa mu pričaju. Pričao bi o golfu, cigarama… vrlo rijetko bi pričao o košarci. To su dobra stara vremena”, rekao je Kukoč.

Srbija, Pešić, Hrvatska…

Upitan je Kukoč i o uspjehu reprezentacije Srbije na Mundobasketu i srebru.

“Pratio sam prvenstvo i znamo svi da Srbija ima taj kontinuitet što se tiče trenera i igrača. Doduše najbolji igrač, ne samo Srbije, već i svijeta nije igrao za reprezentaciju. To je razlog što nisu osvojili finale iako je bilo blizu. Košarka nije individualni, nego timski sport. Njih ne treba izdvajati. Zna se tko su osnovice ove reprezentacije, a po meni možda najzaslužniji za uspjeh je trener. Od njega sve počinje, on treba posložiti igrače. U današnje vrijeme ti igrači ne mogu biti kao u stara vremena po 2-3 mjeseca zajedno. Nađu se par tjedana pred prvenstvo. Treba biti dobar trener i uklopiti ih. Većina njih ne igra u ekipama zajedno i to je razlog zašto kod nas nema nekog uspjeha, a i ovdje u BiH također. A znamo da i Hrvatska i BiH imaju NBA igrače. Srbija je u stanju da ih poveže i da imaju uspjeha”, jasan je legendarni Kukoč.

Govorio je i o selektoru Srbije Svetisavu Pešiću.

“Njegova ozbiljnost je glavna njegova karakteristika. To je za vrijeme utakmice tako, dok kada se nalazite mimo toga on nije ozbiljan. Možda je u moje vrijeme bio i strožiji, jer znate kakva su djeca. Ako ih pustite oni će otići tko zna gdje. Bio je dosta strog, zahtjevan, ali je znao dijeliti dio kada je relacija: igrač – trener, ali i čovjek-čovjek. Znao je to sve razdvojiti, ne bi bio u košarci toliko vremena da nije tako”, rekao je Kukoč.

Kakvi problemi muče hrvatsku košarku?

“Mi imamo dobre igrače, to nije upitno, ali vrlo je teško u malom vremenskom roku spojiti ih da igraju zajedno. Naših najboljih 5-6 igrača igraju u NBA ligi, u drugim ekipama. Kada ih dovedete da se u dva tjedna spoje to nije lagana stvar. Ovih par utakmica što smo igrali pokazali smo da možemo igrati dobro, ali kada je pitanje o kontinuitetu pričamo o par godina, ne jednom ljetu”, rekao je Kukoč.

Uporedio je i današnju košarku s onom iz bivše Jugoslavije.

“O tome toliko i ne znam, ne živim više ovdje. Dođem na par mjeseci, ali znam da je prije vrlo više pažnje bilo posvećeno mlađim naraštajima. Od 14-15 godina kada se radilo na bitnim faktorima košarke. Ne znam koliko trenera to želi raditi. Oni hoće prve ekipe, da se tu troše. Vrlo malo je onih koji će se trošiti 7-8 sati dnevno da bi nama mladim momcima govorili o košarci jer se pokazalo da ako nekoga naučiš kako igrati košarku, osnove košarke i par različitih pozicija da ih je puno lakše spojiti na terenu. Da oni mogu kao cjelina puno lakše funkcionirati”, ističe Toni Kukoč.

“Volim Igman, kopirali smo Delibašićeve finte i driblinge”

Upitan je Kukoč i hoće li otići do Igmana te se prisjetio teških priprema koje je imao pred Bormio.

“Volim Igman. Prvo sam pitao kada ćemo na Igman. Normalno da smo gledali taj film dosta puta, moja djeca su gledala 250 stepenica dosta puta. Ja kažem hajde da odemo tamo da pokažem koliko je to visoko. Znao sam ja koliko stepenica ima, ali meni je bilo isto 3 puta po 250 ili jednom 750. Kada se sjetim koliko je to bilo naporno, to su krajnji sportski napori. Mozak prestaje raditi, ako slučajno pogledaš gore, to je odustajanje. To je za mene ekstremni sport”, rekao je Kukoč, a potom se osvrnuo i na WhatsApp grupu:

“S vremena na vrijeme se pojavi netko. Mislim da je još živa. Javi se koji put Dino, Vlade, Samir Avdić. Čujemo se, tipkamo se s vremena na vrijeme”.

Ivica Osim, Miroslav Ćiro Blažević, Dragoslav Džajić, sada Toni Kukoč… što je prelomilo da Baho kaže ‘radim film o Toniju Kukoču?’”

“4-5 godina traju ti pregovori. Toni nije želio jer je rekao da je još mlad za film. Već sada možete napraviti sjajan film o Novaku Đokoviću. Sazrije to, ja uvijek gledam da su to ljudi koji su prepoznatljivi i jako uspješni u svojem polju. Danas imate mnogo sportaša, ali su slabi sugovornici. Danas imate i kadrova s amaterskom kamerom, svatko ima pravo to raditi, ali sve mora biti vrhunsko. Ovoga puta sam imao sreću da je Sport Klub stao iza projekta, jer to je skup projekt. Samo dva odlaska u Ameriku, a da ne govorim o Jugoslaviji. Idete po lokacijama, to su ljudi koji putuju, a svo žele govoriti. Kada sam krenuo proradi adrenalin, a moram reći da je bio sjajan sugovornik. Pamtim sve utakmice, pamtim Jugoplastiku. To je nekako išlo, Toni nam je pokazao u Chicagu jer smo tražili mjesta za snimanje. Zanimljiva stvar, na jednoj tabli, tri godine zaredom šampion: Toni Kukoč. Taj broj tri ide uz njega. U stolnom tenisu je pobjeđivao Primorca, a bio je potentno lijevo krilo Hajduka”, ističe Kukoč.

Kukoč se osvrnuo i na to ko je ostavio najveći utisak na njega od košarkaša iz BiH.

“Normalno, gledala se Bosna iz dana kada je osvojila Europu. Jedan od prvih mečeva koje sam gledao bio je meč Bosna – Jugoplastika. Sjećam se svih košarkaša iz te generacije. Imao sam priliku s Rašom Radovanovićem biti u reprezentaciji, svi znamo ko je Delibašić, kopirali smo njegove finte, njegove driblinge”, a potom se osvrnuo i na to hoće li se netko pojaviti poput Mirze:

“Kao i sve ostalo, sve ide naprijed. Sada je možda puno više atleta pa to sve izgleda brže i skočnije. Puno je manje ljudi koji znaju osnove košarke. Koji imaju lucidne korake. Najbolji primjeri su Jokić i Dončić. Kada ih gledate, nijedan nije prebrz, nijedan nije preskočan, ali imaju košarku u malom prstu. Čitav meč uspore na svoj ritam i rade ono što ih je volja.”

Razija petorka: “A tko bi nas dobio?”

Razija Mujanović je nedavno odabrala najbolju muško-žensku košarkašku reprezentaciju: Kukoč, Petrović, Đorđević, Mujanović i Jonquel Jones? Šta kažete na to?

“A tko bi nas dobio? Neko tko uđe sa mnom u FIBA-inu Kuću slavnih kako ja mogu protiv toga? Ne možeš to potcijeniti i reći da je to loša petorka. Ja bih pokušao protiv bilo koga”, rekao je Kukoč.

S kakvom emocijom dočekujete film?

“Iskreno, ne znam. Znam što se događalo u mom životu, tako da vjerujem da će moje reakcije biti različite. Ima i smiješnih stvari, kada sam počeo putovati po Jugoslaviji. Nećemo pričati anegdotu, nadam se da će ljudi uživati. Mene skupa zanima reakcija bivših suigrača, trenera i način na koji su me oni vidjeli u tih 20 minuta. O tome nikad ne pričate, kada ste s nekim svaki dan”, rekao je Kukoč.

Ističe kako bi volio da ga ljudi pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog sportaša.

“Sport je super, ali to je prirodna nadarenost. Ima milijun djece koji bi igrali kao Messi, Jordan, Đoković, ali ne mogu jer nemaju prirodni talenat. Talent te dovede do nekog nivoa, ali sve je rad da sam napraviš razliku između sebe i ostalih. Ja ne mogu reći da sam našao u karijeri sportaša koji je loša osoba. To mi je jedno od najvećih zapažanja. Stvarno nisam naišao, a znam dosta tih sportaša i velikih sportaša. Da mogu reći da je pokvaren”.

Kada je smontiran prvi frame, što je prvo prošlo kroz glavu?

“Prvo sam zaspao. Želio bih se zahvaliti prije svega Sport Klubu, Ibrahimu Muratoviću. Tu su tosuće dopisa, telefonskih razgovora… To je nešto što vam daje snagu. I Toni ima sređenu obitelj i uvijek pričamo koliko je važna za stabilnost i uspjeh. Što se tiče montaže, najgore je bilo to očistiti. 25 sati materijala u sat i 40. Napravit ćemo serijal, ali očistiti to… To gledaš noćima i dođeš kući i vidiš grešku u montaži. To ću ja sutra vidjeti neki frame, jer toliko je tu bilo tih izjava. Snimiš čovjeka 2 sata, a on se pojavi 3 puta po 15 sekundi. Tu su ljudi koji znaju pričati i ljude koji dođu s papirom i drhte”, rekao je Baho Topalbećirević.

“Još uvijek radim za Bullse, kao nadzornik vlasnikovog sina. Na svakoj sam utakmici, želio ili ne, podsjete me. Tamošnja publika je da će vas podsjetiti na sve. Pričamo o velikom gradu gdje je svatko želio otići na utakmicu. Čitav dan se vrti oko utakmice Chicaga, a ostatak ćemo lako isplanirati”, rekao je Kukoč.

Poruka za mlade:

Poslao je i poruku mladim naraštajima.

“Iz priče u priči s velikim sportašima, a znam ih mnogo. Gledao sam i intervjue i Kobija i ostalih, a nitko ne priča o rezultatima. Svi pričaju o tom nekom putu. To je to što te drži. Kobe u svom putu kaže jesi li pobijedio ili izgubio tu večer, sutra ćeš obući tenisice, dres i pokušati biti bolji. Djecu treba učiti da uživaju u treningu, da budu iz dana u dan bolji. Ako rezultati dođu, super, ako ne, ništa nisi izgubio. Ako te roditelji, agenti, prijatelji tjeraju nema ništa od toga. Kažem, svaka osoba je svoj najveći kritičar. Ako se možeš pogledati u ogledalo i reći “nemam ovo i na tome trebam raditi”, bit ćeš bolji iz dana u dan. Moraš naći samog sebe i zaljubljenost u tom. Tako je u bilo kojem poslu”, rekao je Kukoč.

Koja je poruka filma o Toniju Kukoču?

“Mnogo je ljudi koji će stići, dolaze iz Splita, Sarajeva, Beograda. Uvijek ima poruka, a Toni je rekao u jednom trenutku da su radili po sedam sati dnevno. Imali su po 3-4 treninga dnevno u zabiti gdje nema ničeg. Ostaneš u sobi, ne možeš prošetati. Rad, disciplina i ono što je mene najviše oduševilo jest što ljudi koji su radili s Tonijem misle o njemu. To će saznati sutra uvečer. Meni je film fenomenalan, možda sam subjektivan, ali trud koji sam uložio dao je veliki rezultat. Vjerujem da će sutra biti veliki broj sportaša iz regije. Rekao bih da će to biti festival sporta u Sarajevu naredna dva dana”, zaključio je Baho Topalbećirević.

