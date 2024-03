Letica o svađi Plenkovića i Milanovića oko ravnatelja SOA-e: Bit će potreban jedan teški kompromis

Podijeli :

N1

Bivši voditelj u SOA-i Ante Letica komentirao je s Tihomirom Ladišićem u Novom danu situaciju oko produženja mandata šefu SOA-e Danielu Markiću, novom uzroku svađe Banskih dvora i Pantovčaka.

“Nije me to iznenadilo i prije četiri godine smo pričali o tome. Dogodila se ruska agresija na Ukrajinu i sve skupa što se događa u svijetu, kod nas još traje prijepor i svađa Banskih dvora i Pantovčaka, i ne samo u političkim pitanjima nego i u onima u kojima Ustav i predsjedniku i premijeru nalaže da zajednički odlučuju. Tada smo govorili da će biti problema i u diplomaciji i u vojsci i u obavještajnom sustavu”, govori Letica. Dodaje i kako je prije godinu dana upozoravao da šefu SOA-e ističe mandat i da će biti problema, a sada se to obistinilo.

Milanović predložio Plenkoviću da imenuju Markića za v.d. ravnatelja SOA-e

“To nije dboro. Ne bi se trebali ovako pucati priopćenjima. Ustav ne kaže da nih dvojica moraju sjediti i piti kavu zajedno, ali njihovi savjetnici i ministri bi trebali sjesti i u miru to odraditi. Ovo šteti sustavu sigurnosti, nacionalnoj sigurnosti, nije dobro”, govori Letica.

Što ako šefu SOA-e istekne mandat, a nema odluke ni o v.d.-u ni novom šefu Agencije. “Onda će se dogoditi ono što se dogodilo kad se imenovalo šefa VSOA-e. Morat će se naći osoba koja će samo potpisivati akte nužne za dnevno funkcioniranje Agencije bez ikakvih drugih ovlasti. Morat će to napraviti jer SOA bez toga neće moći funkcionirati, ali i za to treba oba potpisa”, objašnjava.

Pozicija Daniela Markića

Letica smatra i da je pozicija šefa SOA-e teška. “Znam ga 25 godina. On je već osam godina, dva puna mandata, šef SOA-e. To je časna, odgovorna i teška dužnost koja troši čovjeka. Dva mandata na čelu SOA-e su dobra provjera zdravstvenog, psihičkog i svakog drugog stanja. Nakon tih osam godina, čovjek treba potražiti drugi posao. Zašto se inzistira da ostane i treći mandat… Nemam ništa protiv ako on to želi, ali nije ugodno što se o njemu govori i izlaže ga se javnosti, ne samo njega, nego i službu, a služba bi trebala što manje biti u javnosti, barem na ovaj način. Službu treba maksimalno kontrolirati, ali ne bez potrebe na ovakav način izlagati službu javnosti. … Svi ti pokušaji utjecaja sa strane ne čine dobro, to treba što prije prekinuti i dogovoriti se u miru. Sigurno će biti potreban jedan teški kompromis”, kaže.

Dodaje da se nada da cijela ova situacija ne djeluje na SOA-u tako da je ona dovedena u loše stanje, kao što se znalo događati u prošlosti, kada su ljudi odlazili. “Mislim da to sad nije slučaj i da će moći prebroditi to i vratiti se u normalne tokove”, kaže.

Letica kaže kako šef SOA-e treba biti i dobar menadžer kojemu vjeruju oba brda i da mora u svakom trenutku moći doći i do predsjednika Republike i predsjednika Vlade. “Oni moraju imati povjerenje u njega.”

Slučaj Turudić

Navodi i kako predsjednik i premijer u svakom trenutku mogu od SOA-e zatražiti podatke o nekome.

Sigurnosne provjere u Hrvatskoj: Je li SOA prespavala slučaj Turudić?

“Navodno je SOA dala neke dokumente i premijeru i predsjedniku. SOA ono što daje jednom, u točku i zarez, mora dati i drugeome. Samo je pitanje kako tko te dokumente tumači. Ako je SOA iste dokumente dala predsjedniku i premijeru, to je što se tiče procesa i odgovornosti SOA-e u redu”, kaže.

Ako smatraju da nešto nije u redu, i predsjednik i predsjednik Vlade mogu uputiti nadzor u SOA-u, podsjeća Letica.

“Ne znam koliko ovo može trajati. Ovo je vrlo nezgodno vrijeme jer je predizborno vrijeme. Svi pokušavaju pokazati kako su jaki, kako su lideri, ne vodeći računa o tome da ovo nije slučajna država, dobivena na kocki, nego izborena krvlju hrvatskih građana Treba se znati ponašati i suspregnuti ego. Interes hrvatske države je iznad osobnih interesa. Ovo može trajati do sudnjeg dana, ali mislim da će se postići sporazum”, kaže Letica dodajući da će se dogovoriti oni koji tada budu u poziciji da se dogovaraju.

Mandat privremenog čelnika Agencije može trajati u nekoliko vremenskih intervala, kaže Letica, ali još jednom upozorava da to nije dobar način. “Situacija u okruženju nije takva da se možemo igrati s nacionalnom sigurnosti”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.