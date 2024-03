“Lijeva opozicija nema definiran okvir u kojem idu na izbore, Plenković ih lovi na lijevoj nozi”

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić je u Dnevniku N1 televizije s našim Igorom Bobićem komentirala predstojeće parlamentarne izbore.

“HDZ je apsolutno spreman za izbore”

“Ja bih rekla da je HDZ apsolutno spreman na izbore”, kazala je Mamić, a zatim dodala: “Oni su vjerojatno već dugo znali da su se odlučili za proljetne izbore i u tom smislu, oni sada žele iskoristiti tu prednost. Premijer je prvo spominjao 22. ožujka, a sad je to pomaknuo za osam dana ranije. U velikoj je mjeri potaknut time što je očito da lijeva opozicija još nema definirian ni okvir u kojem će izaći na izbore. On njih sad lovi na lijevoj nozi.”

“On je vidio da se ljevica sad ipak nekako organizira i požurio je jer je HDZ očito već sve odlučio. U javnom spektru se dosta čuje spekulacija da HDZ ima velik broj malih stranaka na svojoj listi, ali HDZ nema male stranke, već ljude iz nekih stranaka. Još nismo čuli što će HNS napraviti. Mislim da više nitko ne zna tko je HNS, a Hrebak je više puta javno rekao što mu je cilj, a to su dva prolazna mjesta. Jedno u drugoj izbornoj jedinici koja je i krojena tako da na neki način njemu pomogne. Drugo mjesto će vjerojatno tražiti u prvoj izbornoj jedinici”, objasnila je.

Dodala je kako žele i saborski klub, ali s manjincem s kojim sada surađuju.

“Možemo reći i da je HSLS stranka, dosta uvjetno, ali ipak stranka koja ide s HDZ-om. Gospodin Zekanović je one-man band. Hoće li Marijana Petir ponovno ići nezavisno na listu HDZ-a, to ćemo vidjeti, ali to nisu teški pregovori. To su za HDZ jednostavni pregovori”, naglasila je.

“Grbin je javnim pregovaranjem preuzeo veliku odgovornost”

“Grbin je sigurno javnim pregovaranjem na sebe preuzeo veliku odgovornost za nekoliko stvari. Prvo, za izborni rezultat, ali to nije zapravo ništa novo jer su svi predsjednici SDP-a odstupili nakon što su izgubili izbore. Druga dimenzija je da je Peđa Grbin okupio tih deset stranaka, a kako bi njima dao prolazna mjesta, on sigurno mora uskratiti nekog SDP-ovca. U nekim izbornim jedinicama nema baš puno sigurno prolaznih mjesta”, kazala je.

Izbori – i taktika i matematika

“Matematika je vrlo važan element i sva mjesta koja eventualni D’hondt donese su u pravilu oduzeta HDZ-u”, smatra Mamić.

“Ne bih rekla da je u HDZ-u velika nervoza zbog toga. U HDZ-u je nervoza kao i u svim strankama kad se slažu liste. To je za svakog predsjednika stranke težak posao. Morate zadovoljiti puno interesa, zadovoljiti lokalnu organizaciju, javno mnijenje i vidjeti jesu li to ljudi koji su prihvatljivi ne samo stranačkom vrhu, već općoj javnosti”, dodala je.

