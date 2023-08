Maja Đerek: Htjeli su da im budem PR lutka, ali idem na sud i vraćam se na posao

Podijeli :

Zviždačica Maja Đerek gostovala je u dnevniku N1 televizije i progovorila o svemu što se događalo posljednjih tjedana, ponajprije oko odnosa sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

Naime, on je prošlog petka potvrdio odluku o njenoj suspenziji te ustvrdio da je postala teret za ono što želi napraviti u gradu, odnosno, za ono što je dobio povjerenje građana. Kada je došlo do “točke pucanja”?

“Odnosi su duže vrijeme bili zategnuti. Sve je počelo još u ožujku, kad sam upozorila da određene stvari u gradskoj upravi ne funkcioniraju, da neki ne obavljaju svoj posao i da je bilo nezakonitih postupanja. Nakon tog su mi rekli da s tim ne smijem u javnost, da će me se diskreditirati i označiti kao osobu s kojom se ne može surađivati. Nisam htjela odustati, htjela sam raditi svoj posao”, rekla je Đerek i nastavila:

“Željela sam da se vide rezultati mog rada i to sam uspjela. Mislim da je osnovni problem bio taj što su oni mislili da ću im biti PR lutka. Otpočetka sam tražila da radim stručno i bez uplijeva politike. Borila sam se za to, radila sam po cijele dane, predlagala sam najbolja rješenja, koja sam smatrala da su takva. Peškarija se nakon tog dogodila, nisu željeli na javni natječaj, ali rekla sam im da je to protuzakonito i tad je krenulo izderavanje gospodina Ivoševića. Šokirao me i istup gradonačelnika Puljka, bio je to necivilizirani način postupanja, prizeman način obračuna sa mnom.”

Puljak je kazao da je suspenzija bila nužnost jer je sama odlučila mimo procedure i usuglašavanja s njim u javnu raspravu odlučila dati Pravilnik o upravljanju gradskim stanovima.

“Moj posao je predlagati najbolja obrazložena rješenja. Tražila sam sastanak sa svima pet dana prije suspenzije. Rečeno mi je da se nema vremena. Potom sam poslala e-mail gradonačelniku i dogradonačelniku pa objasnila zašto je nužno ići u to. Detaljno sam sve obrazložila i naglasila da je prvi put zaobiđeno savjetovanje s javnosti i gradskim vijećem. Procedura je da gradski ured, ja, daje prijedloge, nakon čega ide e-savjetovanje pa građani daju prijedloge. Ne smije se zaobići ta procedura. I onda gradonačelnik dalje donosi odluke”, objasnila je nekadašnja pročelnica Đerek.

Dojam je da se Pravilnik nije želio donijeti, ali jesu li to rekli u ijednom trenutku?

“Suspendirao me na temelju prijedloga. Tako bih zaključila i to je apsurdno. Da se zbog toga održava press konferencija i govori napad na institucju gradonačelnika. Mislim da se iza toga krije nešto drugo, da su nas se željeli riješiti, što sam pismeno obrazložila. Htjeli su me politički kupiti i kontrolirati, ali mene političke funkcije ne zanimaju. Imam sve dokumentirano tako da ću se žaliti službeničkom sudu. Ne zbog sebe nego svih lokalnih i državnih službenika koji žele raditi posao bez uplitanja politike. Idem na sud i vraćam se na posao”, zaključila je Đerek.

