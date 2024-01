Malenica: Razočaran sam odlukom sudaca, štrajk koji najavljuju je neopravdan

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je u srijedu kako nije iznenađen, no da je razočaran odlukom sudaca koji su odbili predloženi im model uvođenja materijalnih prava te je poručio da je štrajk koji najavljuju neopravdan.

“Nisam iznenađen odlukom sudaca, tim više zato što smo u jednom od medija vidjeli da su oni još prošli tjedan poslali određene poruke svojim članovima da bijeli štrajk ide s 22. siječnja ove godine ali da, kako stoji u tim novinama, zbog savjeta PR službi to neće još objaviti u javnosti”, rekao je Malenica u emisiji Hrvatskog radija “A sada Vlada”.

To, nastavio je, zapravo znači “da smo mi ovih dana imali razgovore, a da su oni unaprijed već dogovorili štrajk i to me moram priznati razočaralo, a razočarale su me i sve ove najave i bojkota rada u izbornim povjerenstvima i svi drugi ultimatumi koji se predstavljaju prema Vladi”.

Kazao je i da takvo polazište nije dobro za razgovore jer je ova Vlada u zadnjih pet godina dva puta povećala plaće sudaca.

Naime, suci su jučer jednoglasno odbili prijedlog Ministarstva pravosuđa da im se, umjesto indeksacije plaća (njeno vezivanje za prosječnu plaću u Hrvatskoj) daju materijalna prava, odnosno božićnica, uskrsnica, dar za djecu, te su najavili da će o svome idućem koraku odlučiti danas.

Malenica kaže i kako ga je razočarala izjava jedne od predstavnica Udruge hrvatskih sudaca koja kaže da su to nedostatna povećanja.

“Mislim da je ovaj štrajk koji se najavljuje neopravdan s obzirom na to da je ova Vlada u dva navrata znatno povećala plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Mi smo u razgovorima koje smo vodili iskazali namjeru da dalje razgovaramo o unaprjeđenju statusa sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Brojne su teme otvorene kroz radnu skupinu za izmjenu zakona i tu smo pokazali volju da to pitanje riješimo u budućnosti”, naglasio je resorni ministar.

Apel predsjedniku Vrhovnog suda

Malenica je apelirao na Vrhovni sud, predsjednika Vrhovnog suda i na predsjednike sudova da osiguraju rad svojih sudova. “U kojoj će mjeri i hoće li uopće doći do štrajka vidjet ćemo danas nakon sastanka Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca ali svakako apeliram na predsjednika Vrhovnog suda i predsjednike sudova da osiguraju rad sudova”, poručio je.

Upitan koliko je izgledno da dođe do bojkota izbornih povjerenstava u superizbornoj godini ako suci budu nezadovoljni, Malenica je uzvratio kako ne želi vjerovati da su suci spremni kočiti demokratske procese.

“Ne želim vjerovati da su suci spremni kočiti demokratske procese na način da bojkotiraju rad u izbornim povjerenstvima. To je u konačnici prema Zakonu o izboru zastupnika u Europski parlament, njihova dužnost jer tamo je eksplicitno navedeno da su suci članovi izbornih povjerenstava i stoga ne želim vjerovati da su spremni bojkotirati rad povjerenstava”, ustvrdio je Malenica.

Na pitanje o izboru 10 sudaca Ustavnog suda kojima istječe mandat te koliko je izgledno da će aktualni saziv Sabora o tome odlučivati, Malenica je uzvratio kako je dobra okolnost da postoji mogućnost produljenja mandata.

“Izbor sudaca Ustavnog suda je svakako vezan uz termin samih izbora. Dobra je okolnost da postoji mogućnost produljenja mandata na rok od šest mjeseci, te vjerujem da će se u tom produljenom mandatu izabrati suci ustavnog suda. Mislim da neće doći do nikakve paralize suda do tada”, ustvrdio je ministar pravosuđa.

