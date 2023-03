Podijeli :

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić komentirao je aferu koja je buknula nakon konferencije đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića.

O samoj konferenciji oglasila se i apostolska nuncijatura u Hrvatska – formalno su se zakoni poštivali, kažu, no izostanak suosjećanja se ne može sankcionirati, naveli su.

“Vjerjatno njemu ništa značiti, ali moja malenkost, uz biskupa Uzinića jako sam držao i do nadbiskupa Hranića. Često sam govorio i opet ću ponoviti – poštujem Crkvu, ali svećenike vrlo malo”, komentirao je Matić.

Dodaje da je Hranić svojim ponašanjem “anulirao svo zlo koje se dogodilo, a to je pedofilija”.

“Kasnije smo vidjeli i istup notornog biskupa Košića koji usporedio pedofiliju s porno filmovima, znači nebo i zemlju. No oni koji imaju malo veći IQ znaju da to nema veze jedno ss drugim, da je pedofilija kazneno djelo i da je se najviše može zateći u crkvenim krugovima”, rekao je Matić.

“Takve stvari trebale bi rješavati institucije, Crkva ne bi kod ovakvih zločina trebala biti izvan svjetovnih zakona. Njihovo je da se brane, ali nemojte, brate, braniti neobranjivo. Osudite ono što je za osuditi, kaznite one koji su počinitelji. Siguran sam da najveći dio klera pošteno radi svoj posao zbog kojeg ih je Isus instalirao, ali oni koji su se ogriješili moraju za to odgovarati, a Crkva to mora žestoko osuditi, a ne ovako uvijeno”, kaže Matić.

Za Hranića su i dalje moguće određene sankcije, o tome odlučuje dikasterij u Vatikanu, no Matić ne vjeruje da će do toga doći.

“Crkva je puno starija od Komunističke partije, ali su očito uzeli od komunista glasovitu ‘pojavu osuditi, druga sačuvati’. Tako se Crkva ponaša u ovom slučaju, ali i u drugima, ne događa se ovo sam ou Hrvatskoj, nego svugdje u svijetu”, zaključio je.

