Maštruko o priopćenju nuncijature: Hraniću se najviše zamjeraju dvije stvari

Podijeli :

N1

Sociolog religije Ivica Maštruko u Newsnightu je komentirao priopćenje apostolske nuncijature u Hrvatskoj u kojem su reagirali na optužbe da je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić zataškavao slučaj seksualnog zlostavljanja koje je, navodno, počinio župnik u Sotinu, sada već pokojni, Zlatko Rajčevac. Maštruko navodi da se iz priopćenja vidi da se Hraniću najviše zamjeraju dvije stvari - što nije izrekao sankcije koje je mogao i što nije pokazao dovoljno empatije.

“Iznenađujuće je to da se nuncijatura oglašava o slučaju koji nema samo unutarcrkvenu dimenziju nego i svjetovnu. Poznato je da je nadbiskup još prije šest godina prijavio slučlaj DORH-u, dakle svjetovnim organima i da je DORH pokrenuo postupak. Sad je stvar i svjetovnih organa, pravosudnih institucija što nije izvršeno u četiri godine nijedno saslušanje okrivljenika”, navodi Maštruko i nastavlja:

Apostolska nuncijatura reagirala zbog Hranića: “Nažalost, ne učimo na greškama” Beljak: Ako će likovi kao Hranić i Košić u raj, ja dobrovoljno idem u pakao

“Druga stvar je da je nadbiskup Hranić pokrenuo unutarcrkveni postupak i prijavio to dikasterijima Svete stolice. Poduzeo je neke mjere. Ono što je njegova najveća greška jest što sam u okviru svojih nadležnosti kao nadbiskup nije izrekao sankcije za takvo postupanje, što je imao mogućnost prema crkvenim kanonima, bez obzira kako će postupak trajati i kretati se pred crkvenim i svjetovnim organima. Sankcije je mogao poduzeti, imao je mogućnosti od premještanja u drugu župu do umirovljenja, i to je glavni razlog zašto je dobio veliku packu od nuncijature.”

Maštruko navodi i da će svi biskupi morati imati na umu ovaj postupak Svete stolice.

“Najviše što se zamjera i što je istaknuto u priopćenju jest, osim što nije izrekao sankcije, što Hranić svojim istupima u javnosti nije pokazao dovoljno empatije prema žrtvama pedofilskih skandala, na čemu papa Franjo inzistira. Papa Franjo je zauzeo oštar stav prema svim oblicima takvih prekršaja unutar crkve. Papa od svojih biskupa i crkvene hijerarhije zahtijeva da prema tome imaju nultu toleranciju, odnosno da se svi takvi postupci sankcioniraju na najoštriji mgući način”, istaknuo je Maštruko.

Komentirajući ovaj pedofilski slučaj, sisački biskup Vlado Košić kritizirao je medije, navodeći da oni propagiraju pornografiju. Na njegovu se izjavu osvrnuo i Maštruko. “Kad je u pitanju biskup Košić – ništa novo pod kapom nebeskom.”

Govoreći o utjecaju pape Franje na crkvu u Hrvatskoj, Maštruko navodi da je ispremiješao biskupe i nadbiskupe po hrvatskim nadbiskupijama, ali dodaje da važnu ulogu ima nuncij.

“Nuncij je prvi filter. Nuncij šalje tri imena papi pa ide određena procedura i nakon toga, od ta tri imena, papa ne zaokruži jednog nego prekriži dva, kako se ono kaže, i on bude imenovan za biskupa”, rekao je Maštruko.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Čačić o Plenkovićevom potezu: Bijedno, čovjeku se to stvarno gadi Banka ima obavijest za klijente koji namjeravaju plaćati račune uoči Uskrsa