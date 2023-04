VIDEO Medicinske sestre ogorčene: Jesu li ovo velike plaće?

Podijeli :

Radmila Čahut Jurišić, predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske, u Dnevniku N1 govorila je o problemima s kojima su suočene medicinske sestre i preprekama zbog kojih ne mogu ići u štrajk iako to žele.

“Imamo granski kolektivni ugovor u djelatnosti zdravstva, a u KBC-u svaku odredbu tog granskog kolektivnog ugovora morate rješavati preko Državnog inspektorata. Što to znači? Da je to mrtvo slovo na papiru”, kazala je Čahut Jurišić.

Osvrćući se na izjavu premijera Andreja Plenkovića da su se u ovom mandatu plaće značajno povećavale, Čahut Jurišić je kazala:

“Povećavale su se, ali pogledajte kakav tsunami od cijena imamo. Znate li koja je plaća medicinske sestre prvostupnice sestrinstva s 41 godinu staža? S dodacima od 25 posto, dakle onih 17 posto na bolničkom odjelu i 8 posto što je vezano za život i zdravlje bolesnika, iznosi 1100 eura. O čemu mi pričamo? Srednja medicinska sestra koja se zapošljava s dodacima ima 800 eura, viša medicinska sestra ima 910 eura. Je li to velika plaća? Nama tjedno odlaze tri sestre u tišini. Idu van.”

Ističe da samo u riječkom KBC-u nedostaje 300 sestara: “Jedna sestra radi za njih tri. U tri mjeseca medicinska sestra napravi 260 prekovremenih, a godišnji limit je 180 sati.”

Ističe da se zbog niskih plaća nitko se ne javlja na natječaj, kao i da je to problem organizacije rada.

“Ako si nesposoban organizirati rad u zakonskim okvirima, onda se nemoj ni prihvaćati ravnateljskog mjesta.”

Smatra da je prosvjed neučinkovit, ali ukazuje da su onemogućeni ići u štrajk.

“S prosvjedom se ne rješava ništa. Štrajk je akcija koja bi trebala polučiti rezultate. Međutim, nama se koeficijenti složenosti poslova uređuju Vladinom uredbom. O njima se, dakle, ne pregovara. Pregovara se samo o osnovici. Vlada može odrediti koeficijente kakve hoće, nemate zakonske osnove za organizaciju štrajka. Protiv uredbe ne možete štrajkati”, objašnjava Čahut Jurišić.

Zaključuje da je poanta cijele priče da bi cijena rada, odnosno koeficijenti složenosti poslova trebali biti predmet kolektivnog pregovaranja.

Upitana za komentar fotografije dvije starice na jednom krevetu, Čahut Jurišić je poručila:

“Joj, nemojte, glava me boli kad to vidim. To je tragedija. Ako se to desi, ravnatelj mora istog trenutka odstupiti.”

