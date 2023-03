Podijeli :

Novinari Jasmina Popović iz HRT-a i Ilija Radić iz RTL-a komentirali su u Točki na tjedan s Natašom Božić aktualne teme.

“Klasična situacija u kojoj ministar financija želi dati što manje iz proračuna, a premijer u izbornoj godini želi dati što više kako bi pokupio vrhnje. Mislim da to neće tek tako proći, bio bi to harakiri Vlade, da u zadnjoj godini mandata uvodi porez koji bi pogodio one kod kojih imaju najviše mandata. Činjenica je da su Vladine mjere pomogle građanima, Plenković sigurno ne želi od toga odustati godinu prije izbora jer će mu to koristiti na izborima. Primorac, koji nije stranački čovjek, možda ne shvaća da se financije ne treba gledati kroz stranačku prizmu”, kaže Radić govoreći o “trzavicama” u Vladi koje se povremeno primijete zbog trošenja novca iz proračuna.

Popović kaže kako je financijski teret nepravedan. “Svako, kad pogleda svoju bruto i neto plaću, može pitati što to ja plaćam. Možemo uzeti zajednički nazivnik – krađa, a onda bacanje novca kroz prozor… Vidjeli smo da je Vlada poduzela čitav niz mjera, te mjere su donijele određeni manjak u blagajni i sad se traži gdje se to može nadomjestiti”, kaže Popović.

Radić u šali kaže i da će se sukob brzo riješiti ako se Primorac bude i o tome savjetovao sa suprugom koja jest u HDZ-u pa možda ima više razumijevanja za premijera.

Nitko ne bi imao dilema oko toga hoće li mu se rentijerstvo isplatiti kad bi se radilo po 30-godišnjem planu, govori Popović. “Naravno, uvijek će podići cijenu turistima, oni će to sve platiti. Sad se govori da će se oporezovati svaka nekretnina pa to izaziva ogroman revolt. Tu će se u jednom trenu morati podvući crta”, kaže Popović.

Radić kaže kako nije važno iznajmljuje li netko jednu ili 21 nekretninu. “To je posao, ljudi su se odabrali baviti time, posao se treba oporezovati. Pričati da umirovljenici imaju malu mirovinu pa time popravljaju budžet… Nije rješenje dopustiti im to nego im poboljšati budžet, omogućiti im da žive dostojanstveno”, govori Radić, a Popović dodaje da je nepravda i u tome da je sustav postavljen tako da će ti “ako radiš skinuti i kožu s leđa”. “Ako te sreća pomazila pa imaš nekretnine, ako nisi u tom biznisu da rentaš, a ne želiš podstanare… Kao što je Linić jednom prilikom rekao ‘ako ne možeš uzdržavat klet, pa prodaj je'”, govori Popović.

“HDZ će sigurno na vagu staviti benefite i štetu, a ministar Primorac tu nije autonoman, on provodi politiku Vlade i bit će onako kako oni procijene”, kaže Popović.

Radić je kratko komentirao i mjere Vlade rekavši kako one nisu bez kraja i kako će se u jednom trenu morati povući ručna kočnica. Popović kaže kako će situacija postati neizdrživa, ali da Vlada nema izbora, da je ona tu da pokuša ublažiti teret koji donosi kriza, a kriza će trajati još dugo. “Jedine žrtve ostaju oni koji rade za plaću”, kaže Popović objašnjavajući da će poduzetnici dobiti olakšice, umirovljenici vaučere, a oni koji žive od plaće će podnijeti najveći teret krize. “Pitanje je samo koliko novca Vlada može povući izvana”, kaže ona.

Sukob predsjednika i premijera

Na pitanje može li premijer odbiti surađivati s predsjednikom, Popović kaže da to treba pitati pravne stručnjake, ali da postoje dva mehanizma kojima se to može riješiti: Opoziv predsjednika u Saboru ili opoziv Vlade u Saboru. “Uvjeta za to nema, oni se jedan drugoga ne mogu riješiti. Oni obojica nalaze koristi u tome što se tiče vlastitih političkih bodova”, kaže.

Radić kaže kako će država nastaviti funkcionirati i ako se njih dvojica ne dogovore od veleposlanika, samo država izgleda neozbiljno zbog toga. “Država za funkcioniranje u sukobu Plenkovića i Milanovića neme nikakav veći konkretan problem, osim činjenice da svakome tko ima mrvu razuma sve ovo izgleda neozbiljno. Dijelili su prilično dobar dio svoje karijere, družili su se, čuli smo i to, funkcionirali su skupa do trenutka kad su odlučili da više ne žele funkcionirati. To odgovara i jednom i drugom”, kaže Radić podsjećajući i na predsjednikov zaokret udesno. Hrvatska zbog njhovog sukoba ne gubi previše, smatra on.

Popović kaže kako afere sa stipendijom predsjednikovog sina ne bi uopće bilo da nije bilo one prethodne, kad je njegova supruga intervenirala u školi zbog sinovih ocjena. “Mi dovodimo u pitanje kako odrediti djecu dužnosnika, političara… Kad je objašnjeno da to nije socijalna stipendija, ljudi su se povukli. Zbog osjetljivosti društva na sve ovo što se događa, nije trebalo ići na to da on traži tu stipendiju, ali… Ako to nigdje ne piše, to se može pravno braniti”, kaže Popović.

Radić podsjeća da je predsjednikov sin dobio stipendiju na temelju sportskih rezultata i da on ne treba biti taoc postupaka svojih roditelja. Kaže kako je očito da se on trudi i radi, a da je afera “Daj pet” bila izazvana postupcima predsjednikove supruge, ne sina. “On je ovo zaslužio svojim radom”, kaže Radić objašnjavajući da je stipendija način vrednovanja. “Ako ju je zaslužio po istim kriterijima kao i svi ostali, zašto bismo mu to oduzimali samo zato što mu je otac predsjednik”, pita.

Govoreći o tome hoće li se predsjednik ponovno kandidirati, Popović i Radić se slažu da on može bilo kad objaviti hoće li se ponovno kandidirati jer se njegove svakodnevne aktivnosti ne razlikuju mnogo od onoga što bi morao raditi u kampanji.

