Milanović i dalje stoji pri odluci da neće dati ostavku, SDP mu čuva leđa

Na mišljenje Ustavnog suda o kandidaturi Zorana Milanovića za Parlament pričekat ćemo najmanje dva dana. Tako su danas poručili s tog suda.

“Predsjednik Ustavnog suda je za ponedjeljak 18. ožujka s početkom u 11.00 sati sazvao Stručni sastanak sudaca i nakon toga Sjednicu Suda sa sljedećom dnevnim redom. 1. Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora u povodu izjave Predsjednika Republike Zorana Milanovića da će se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor raspisanih odlukom Predsjednika Republike”, priopćio je Ustavni sud.

Tko će zamijeniti Milanovića ako ne bude mogao biti na listi?

Milanović i dalje stoji pri odluci

Milanović i dalje stoji pri odluci da ostavku neće dati. U SDP-u mu čuvaju leđa.

“Ako se Ustavni sud tu sukobi s onime što izrijekom piše u Ustavu, nakon toga ćete znati kako će izgledati i taj dio priče oko kampanje”, kazao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Gotovo svi ustavni stručnjaci misle da je Milanovićev potez kršenje Ustava.

“Da li to izričito piše u Ustavu RH kao rečenicom velikim slovom na početku i točkom na kraju? Odgovor je, naravno, ne. Zato što ne mogu sve situacije pisati jer su one jasne. Dakle, to je kao da govorite da Sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu”, objasnila je Sanja Barić, profesorica ustavnog prava.

Upravo činjenica da takvo što ne piše eksplicitno u Ustavu Milanovića, barem u ustavnopravnom smislu, ekskulpira od krivnje, kaže odvjetnik Vlaho Hrdalo. No, to ne znači da je situacija čista.

Jadranka Kosor za N1 otkrila što bi bila najgora situacija Milanovićeve kandidature

“Trebamo čuvati demokraciju”

“Trebamo čuvati demokraciju. Znači, ovdje treba poduzimati korake pažljivo, polako i osluškivati što druga strana govori, uključujući i treću stranu Ustavni sud. Ustavni sud može javnost tek upozoriti na eventualno kršenje Ustava i zakona u procesu izbora, a donositi sam odluke može jedino na način da poništava neke izborne odluke”, pojasnio je odvjetnik.

Iz HDZ-a reakcije cure na kapaljku. Potpredsjednik te stranke jutros je plastično objasnio koliko je Milanovićev potez problematičan.

“Zamislite da je ovo napravila bivša predsjednica”

“Zamislite da je ovo napravila Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica, danas bi se svi oni koji pokušavaju relativizirati ovakav odluku Zorana Milanovića uprli iz svih žila, petnih žila, ne bi li je omalovažili. Brojni bi novinari kampirali gore pred Pantovčakom. Tražili bi hitno od Ustavnog suda da je se razriješi. Tražili bi da bude lišena poslovnih sposobnosti”, rekao je Branko Bačić, potpredsjednik HDZ-a.

Nakon gromoglasne šutnje koja sada traje već 24 sata, sutra bi se ponovno o Milanoviću trebao oglasiti i Andrej Plenković.

