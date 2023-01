Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u srijedu boravi u posjetu Zadarskoj županiji gdje je medijima komentirao pohvale od strane ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i druge aktualne političke teme.

Predsjednik je komentirao javnu pohvalu ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koja je naišla na negativne reakcije.

“To samo budala može misliti”, rekao je Milanović te dodao: “Žao mi je gledati saborske zastupnice kojima su zjenice velike ko gruzijske lubenice. To je činjenica. O čemu razgovaraju danas čelnici europskih zemalja koji se sastaju u Davosu?” rekao je.

“Ne znanima me i ne znam što Lavrov s tim mislim postići. Mene se to ne tiče. Ja sam se jednom samo s njim susreo, bio sam hladan s njim kao uvijek s Rusima jer treba uvijek biti oprezan za razliku od našeg Grlenca (Grlića Radmana) koji je otišao Lavrovu u Moskvu ničim izazvan, rat je već bio na rubu, i prenio Putinu poziv da dođe u Hrvatsku, prenio poziv Putinu” dodao je.

“Napravljen je niz katastrofalnih grešaka i ovo je toliko opasno. Imamo posla s državom koja si ne može dopustiti da izgubi rat – Rusija i koja je termonuklearna sila nulte kategorije. To su činjenice od kojih treba krenuti. O tome jesu li oni dobri ili loši u tom sukobu, takve zemlje nikada nisu dobre u ratnim sukobima. Na nama nije da moraliziramo i da se ne pripremamo na najgore, nego da izbjegnemo najgore. Jesmo li pomogli Ukrajini? Jesmo im poslali oružje? Ali obuke ukrajinskih vojnika neće biti”, kazao je dodajući da je to zato jer većina hrvatskih građana to ne želi.

“Nitko normalan nije za Rusiju i protiv Ukrajine”, dodao je.

Komentirao je ministra obrane Marija Banožića i kadroviranje u oružanim snagama.

“Niz položaja nije popunjen u oružanim snagama. Mi ne znamo jesu li ljudi pod izvidima ili ne, ja nemam te informacije, imate li ih vi? Užas, to je tipična njihova igra. Moramo sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i Plenković to eskivira već mjesecima i sad hoće telefonsku sjednicu. Neće biti telefonske sjednice, to nek radi sa svojom Vladom”, rekao je Milanović.

Komentirajući susret Andreja Plenkovića s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da je to “dobra stvar”.

Najavio je da sutra ide Mađarsku.

“Ispada da sam ja jedan od rijetkih ljudi koji se usude otići tamo. Razgovor s nekim tko ti nije neprijatelj, jer nas Mađarska nikada nije napala. I Plenković sad vidi da ne može pobjeći od tog razgovora. Mora sjesti na kraju s ‘malim Slobom’ Dačićem, danas s Vučićem, nije to slučajno. Plenković je nanjušio da je Vučić dao intervju u kojem radi ono što sam ja rekao prije godinu dana, dajte se odlučite gdje ćete. Iako HDZ-ovi bijedno i jadno vrijeđaju Srbe u hrvatskom Saboru. Vućić se u intervjuu jučer prvi puta odmaknuo od Rusa i da nikada neće priznati aneksiju Krima. I hop, evo ti Plenkovića”, rekao je Milanović.

“Tretira nas se kao bezveznake, kao zadnje od zadnjih”, rekao je Milanović o pismu Josepa Borella Grliću Radmanu o zahtjevu da sudjelujemo u misiji u BiH.

