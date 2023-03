Koliko će novim mjerama dobiti umirovljenici?

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas će sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predstaviti novi paket Vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata. Premijer toga je Plenković mjere predstavio predstavnicima Zajednice gradova, a potom i koalicijskim partnerima. Saborski zastupnik Silvano Hrelja nakon koalicijskog sastanka otkrio je koliko će dobiti umirovljenici.

“U svibnju će biti isplaćeno 75 milijuna eura. Idemo redom, u travnju također 75 milijuna eura usklađivanja mirovina, u međuvremenu se radi za umirovljenike, najnemoćnije, nasiromašnije, radi se na obiteljskim mirovinama i to ide svojom dinamikom od nekih 750 rješenja dnevno. Naravno da svi nestrpljivo čekaju da dobe rješenje o obiteljskoj mirovini”, rekao je Hrelja.

Plenković partnerima predstavio novi paket mjera, evo popisa

Što se tiče jednokratnog dodatka za umirovljenike, on će izgledati ovako: Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

“Sve što se trebalo uskladiti uskladilo se, još su dodane neke mjere, a sve koje su do sada bile ostaju”, rekao je Hrelja.

