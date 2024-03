“Milanovićeva bomba taktički je vrlo promišljen potez. Slijedi sraz teškaša, potpuna polarizacija i najprljavija kampanja ikad”

Podijeli :

Kandidatura predsjednika države Zorana Milanovića za budućeg premijera, odnosno njegov izborni sraz sa Zoranom Milanovićem, potpuni je 'game changer' za predstojeće parlamentarne izbore. Ali i potencijalni problem za sve kandidate koji se nalaze izvan HDZ-ovog i SDP-ovog bloka, ocjenjuje politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

“Nakon što je nestranački i neovisni predsjednik odredio datum održavanja izbora na kojima će nastupiti kao kandidat, te time po svemu sudeći postavio presedan i izazvao ustavnu krizu, dobili smo potpuno novu dinamiku za predstojeće izbore. Oporba je dobila ono što barem dvije godine nije imala, lidera i ozbiljnog ‘teškaša’, koju je u tom razdoblju ionako bio njihov najglasniji predstavnik i jedini antipod Andreju Plenkoviću”, ocjenjuje Trogrlić za tportal.

Milanović je, dodaje, u prethodnom periodu zbilja zauzimao oporbenu poziciju barem u komunikacijskom smislu – opoziciji je radio medvjeđu uslugu jer je smanjivao prostor za formiranje novih lidera, no očito je imao drugačiji plan.

“Kandidatura izgleda kao taktički vrlo promišljen potez. Slijedi nam potpuna polarizacija, najglasnija i najprljavija kampanja dosad koja, srećom, neće dugo trajati. Milanović će se gotovo sigurno kandidirati u prvoj izbornoj jedinici i tražit će svaku priliku za direktno sučeljavanje s Plenkovićem, on kao najsnažniji i najartikuliraniji predstavnik oporbe samom svojom pojavom pokrit će njihove brojne organizacijske i logističke manjkavosti”, drži Trogrlić.

On podsjeća da su Plenković i Milanović 2016. godine imali međusobni izborni okršaj, no sada se kreće sa sasvim drugačijih pozicija: Andrej Plenković više nije svježe lice u politici, a Zoran Milanović više nije opterećen teškim premijerskim mandatom. Pitanje je hoće li birače privući njegova ‘borba svjetla protiv tame, odnosno HDZ-a’, ili Plenkovićevo pozivanje na normalnost, stabilnost i rezultate.

‘Uglavnom, karte su se iz temelja promiješale i dobili smo novu izbornu dinamiku, ali i elan oporbi koja dosad ipak nije imala isprofiliranog lidera’, kaže sugovornik tportala.

No pritom ne misli na kompletnu oporbu – stranka Možemo, po Trogrliću, sada nema šanse ostati izvan SDP-ovog centrističko-lijevog bloka jer bi to bilo porazno za njen izborni rezultat.

“S druge strane će Most, Domovinski pokret i Suverenisti imati veliki izazov kako se uopće postaviti u predizbornoj kampanji. Priklanjanje HDZ-u bi za Domovinski pokret bilo suprotno svemu na čemu su dosad gradili svoj nastup, a s ljevicom sasvim sigurno neće ići. S druge strane, Most će već sada morati odrediti o potencijalnoj suradnji s Milanovićem, kojega su u nekim odlukama podržavali. Bit će vrlo izazovno postaviti se izvan svih blokova, a opet dati do znanja da si spreman za suradnju nakon izbora”, kaže Trogrlić.

Sama kampanja, predviđa, svest će se na temu korupcije i motiv borbe svjetla protiv tame.

“Da, i dalje stoji činjenica da ne postoje jasno artikulirani programi i konstruktivni momenti, ali pojava Milanovića kao lidera oporbe tomu je barem djelomično umanjila značaj. On je artikuliran, populistički i retorički vrlo je jak, te je u stanju izazvati emocije čak i kada programa zapravo nema. On također nema veliku infrastrukturu, ali ima političku težinu. Po prvi put nakon 2016. godine Andrej Plenković nasuprot sebe dobio je nekoga tko mu zbilja može parirati”, zaključuje Trogrlić.

