Božinović u Borovu: Želimo da našim putem idu i svi naši susjedi

U Borovu se danas obilježava 32. obljetnica pogibije 12 hrvatskih redarstvenika.

Središnja komemorativna svečanost započela je svečanim programom na ulazu u Borovo kod dvanaest čempresa, odakle su okupljeni u mimohodu krenuli prema Spomen obilježju poginulim hrvatskim redarstvenicima. Ondje će se nastaviti svečani program uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća izaslanstava.

Ministar untarnjih poslova Davor Božinović u izjavi za medije je kazao:

“To nije samo broj 12. To je 12 pojedinaca, mladih hrvatskih ljudi koji su imali svoje brige, nade, strahove i koji su na ovoj cesti skončali svoje živote. To moraju svi prihvatiti. Ti ljudi nisu nikoga napadali, išli su raditi svoj redoviti posao. Jedino kada svi prihvatimo da je ono što se dogodilo ne samo za nas tragedija, nego neprihvatljivo s bilo kojeg aspekta gledanja na te događaje, moći ćemo ići naprijed. Neće biti lako, neće to trajati kratko, ali pokazujemo da smo sa svom žrtvom i svime što smo komunicirali i u zemlji i u inozemstvu, žrtvu hrvatskih branitelja postavili u kontekst koji je, uz sve ono drugo što smo ispunili, Hrvatsku pozicionirao kao članicu NATO-a, EU-a, Schengena, kao članicu koja je priznat partner i u Europi i u Americi. To je put kojim želimo da idu i svi naši susjedi. Zato je vrlo važna istina koja s događala.”

