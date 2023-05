Podijeli :

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u N1 Studiju uživo komentirao je sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe održanu u utorak na kojoj je sudjelovala glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek. Podsjetimo, oporba je zatražila sazivanje ove sjednice jer smatra da pravi razlog odlaska bivše ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić s te pozicije nije prometna nesreće njezina vozača koja se dogodila prije godinu dana, nego da se iza toga krije politički pritisak iz Banskih dvora.

Komentirajući njezine izjave Ljubo Pavasović Visković je rekao:

“Glavnoj državnoj odvjetnici je pošlo za rukom da odlazak ravnateljice Uskoka pretvori u montipajtonovski skeč. Ovo postaje priča koja je u početku bila polutragična, a postaje smiješna. Čuli smo četvrtu verziju zašto je otišla, no Hrvoj-Šipek zaboravlja da je glavna državna odvjetnica i mogla je reći da se ne slaže s Marušić, mogla ju je maknuti jer ne udovoljava kriterijima, a ponudila je igrokaz u kojem se izmislila smiješna priča o šoferu da bi sad počela prodavati narativ da se radi o osobnim razlozima.”

Ističe da vođenje postupka protiv vozača koji je napravio manji prometni prekršaj, nema veze s razumom.

“Bilo je najavljeno da će protiv šofera biti vođen stegovni postupak – to je sumrak pameti. Čovjek nije napravio ništa. Išao je po šeficu službenim vozilom da je odvede na posao. Nevjerojatno je da je nekome na poziciji glavnog državnog odvjetnika tražiti zbog toga ostavku. Pokazala je toksičnu organizacijsku kulturu u državnom odvjetništvu. Što će građani misliti ako ovako postupa prema ‘svojima’? Ljudi na nižim instancama su razočarani, tužni, uvjeti rada su im katastrofalni, a glavna državna odvjetnica se bavi svojom slikom u javnosti”, dodao je odvjetnik.

Smatra da Hrvoj-Šipek nije za poziciju na kojoj se nalazi zbog loše komunikacije u javnosti:

“Već godinama govorim da je pozicija glavne državne odvjetnice neodrživa, ona je katastrofalan komunikator. Kaznenjak mora biti na tom mjestu jer te kazneno pravo nauči brzim reakcijama i snalaženju u takvim situacijama. Nikad nećemo saznati zašto je Vanja Marušić smijenjena, ona je sad na mjestu gdje ne smije javno istupati. Ne može to napraviti i ne smije. Ako je propis takav da samostalno ne može istupati u javnosti, onda ne može.

Ali sjetite se obračuna Hrvoj Šipek s Draženom Jelenićem koji je vođen iz nepotrebnog razloga. On je bio u nekoj polusmiješnoj masonskoj udruzi, kome je smetao kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Dobila je veliku pljusku od Vrhovnog suda i on je vraćen na posao, i u toj ustanovi sad nitko ni sa kim ne razgovara.”

Mjesto ravnatelja Uskoka je jedno od ključnih stvari u zemlji i to nije stvar DORH-a, javnost ima pravo na transparentnu informaciju, napominje Pavasović Visković.

Reforma pravosuđa na razini vica



Prokomentirao je i mogući prosvjed sudaca:

“Mislim da je štrajk sudaca sam po sebi problematičan, takva je to struka. No još je manje prihvatljivo da 20 godina traje ponižavanje sudaca, da su 20 godina potplaćeni, da su uvjeti rada katastrofalni… Ministar pravosuđa je drag, fin i pametan čovjek, ali o pravosuđu ne zna ništa, on je stručnjak za upravu i sad se od Malenice očekuje reforma pravosuđa. To je na razini vica.”

