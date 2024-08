Ministar Šušnjar: Simptomatičan je trenutak prijave Stipe Mlinarića

Podijeli :

Ministar gospodarstva iz redova DP-a i član predsjedništva te stranke Ante Šušnjar u četvrtak je ocijenio "simptomatičnim" trenutak u kojem se prijavljuje Stipu Mlinarića te dodao da se prijava mogla- ako je za nju bilo razloga - podnijeti prije ili poslije, a ne radi unutarstranačkih izbora.

Izrazio podršku Penavi

Šušnjar je u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade kazao i da se ne boji osipanja Kluba u Saboru i da bez obzira na to kako DP-ovi unutarstranački izbori završili, ne vidi način na koji bi oni mogli uzrokovati bilo kakvu štetu u stranci.

“Konačno imamo dva kandidata, do sad je svaki put bio po jedan. Izbori se provode po pravilima kao i do sad i to je jedina mogućnost, s obzirom na to da imamo Statut kojim je tako definirano. Demokratski proces je u tijeku, predizborna kapanja, možemo je tako nazvati, unutarstranačka. U žaru borbe se, kao i u svim drugim izbornim procesima, izrekne koješta”, kazao je.

Ujedno je pozvao sve sudionike tog procesa “da se suzdrže bilo kakvih prizemnih i opskurnih riječi i djela” i da ne narušavaju taj demokratski proces te naglasio da će u svakom slučaju pobijediti onaj koji dobije više glasova izaslanika.

Potvrdio je da je i dalje podrška Ivanu Penavi.

Očitujući se o kaznenoj prijavi koja je podnesena protiv saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića a u kojoj, uz ostalo, stoji da je iz svoje braniteljske udruge izvlačio novac tijekom 15 mjeseci, Šušnjar je rekao: “Stipe Mlinarić Ćipo je heroj ove države, vukovarski branitelj koji je prošao zatočeništva u logorima. Čak i oni koji ga optužuju, imaju direktni interes u onome čime se on bavi. Jučer sam bio s njim i nije pokazao ni najmanju zabrinutost”.

“Simptomatičan je trenutak u kojem se Mlinarića prijavljuje”, rekao je Šušnjar i dodao da se prijava, ako je za nju bilo razloga, mogla podnijeti bilo kad prije ili poslije, a ne u svrhu unutarstranačkih izbora.

Na pitanje bi li Domovinski pokret trebao donijeti sankciju u tom slučaju ili pričekati odgovor institucija kojima je prijava protiv Mlinarića i podnesena, Šušnjar je odgovorio da stranka nema razloga za reakciju dok nadležna tijela ne istraže cijelu situaciju i ne donesu svoj sud.

