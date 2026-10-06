Ministarstvo zaštite okoliša kaže da se šire "netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada"

"Posljednjih dana dio političkih aktera ponovno u javnosti plasira netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću, kojima se građane pokušava uvjeriti da se neopasan otpad proglašava opasnim, da se otpad samo premješta s jedne lokacije na drugu te da se na lokaciji ništa ne poduzima", priopćilo je Ministarstvo naglašavajući da su sve te tvrdnje netočne.