SDP: "Plenković je očito našao Istru kao rupu u koju će bacati smeće"

"Ono za što smo se kao SDP zalagali od prvoga dana jest da kažemo ne otpadu iz Gospića. Takav zaključak donesen je i na županijskoj Skupštini. Stoga članovi radne skupine i dalje traže podatke o sastavu otpada prije nego što on stigne u Koromačno i bude spaljen", istaknuo je Karlić.