Zašto je živa u Sisku toliko opasna? Razara tijelo, a na posebnom udaru su trudnice

Metil-živa je jedan od najjačih organskih neurotoksina poznatih znanosti. Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), za razliku od obične žive, metil-živa je topiva u mastima, munjevito ulazi u hranidbeni lanac (kroz alge, vodene organizme i ribe) te se u organizmima nakuplja – procesom biomagnifikacije njezina koncentracija u grabežljivcima može biti i milijun puta veća nego u vodi. S obzirom na to da se gradilište nalazi tik uz Ciglarsku baru i aluvijalni tok Save, procjeđivanje u podzemne vode predstavlja prvorazredni ekološki rizik.