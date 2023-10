Ministrica o izmjenama zakona: “Ako je nešto nejavno, zašto bi netko to dao u javnost?”

Podijeli :

N1

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek jedna je od troje ministara koji sjede u Vladi Andreja Plenkovića od prvog dana. Sutra će biti sedam punih godina od kada Plenković sjedi na čelu Hrvatske vlade.

“Već nekoliko puta sam se vraćala u istraživanje. Ova dužnost je specifična jer ostavlja minimalno, ako imalo, vrremena za neke osobne prioritete, ali to je tako i kad to prihvatite, onda to treba odraditi najbolje što se može”, kaže na pitanje hoće li se znati vratiti u normalan život kad jednom prestane biti ministrica. Objašnjava da na takvoj dužnosti ni nema nekog privatnog života, čak i odlazak na tržnicu znači da će morati razgovarati s ljudima o njihovim problemima. “Neće mi nedostajati, sama se vozim na posao i s posla, nije to privilegija. Vi ste toliko fokusirani na posao, toliko je putovanja, to je pitanje sigurnosti”, govori Obuljen Koržinek o ministarskoj dužnosti.

“Srozali smo političku kulturu do krajnjih granica. Ministri ne daju ostavke ni zbog čega” Ministrica kulture: “Neka Srbi prestanu posezati za onim što je hrvatsko”

Više od 20 ministara promijenilo se u vladama Andreja Plenkovića od prvog dana do danas. U čemu je njena tajna. “Nije to neka tajna, to je splet okolnosti. Ovaj posao jako troši. Neki su otišli jer nisu imali više snage. To je zaista intenzitet poslova, obveza, putovnja, problema, kriza… Nije to najlakše izdržati. Kao i u sportu, ljudi u timu se mijenjaju, dolaze novi”, govori.

Obuljen Koržinek kaže kako se kao društvo ne bavimo meritumom, nego odgovaramo na podmetanja i da je oporba to uzela kao svoj narativ. “Pogledajte samo koliko je besmislenih zahtjeva za opoziv. Dobro je da se o svemu razgovara. Oni pokreću zahtjeve, onda ne dođu glasati. Mislim da treba raspravljati o rezultatima, o stvarnom stanju… Natjecati se u tome kako stvari bolje napraviti”, kaže ministrica i dodaje kako smatra da se etikete lijepe zbog nedostatka sadržaja.

Osvrnula se i na brojne ministre koji su otišli iz Plenkovićevih vlada. Kaže kako ljudi opterećeni aferama ne mogu raditi sve ono što trebaju i moraju otići i da je upravo to ono što ovu Vladu razlikuje od drugih govori. “Oni su preuzeli odgovornost, a pustimo pravosuđu da ocijeni što je utemeljeno što nije. Često smo suočeni s podmetanjima koja se kasnije pokažu neistinitima. To je jedan od temelja demokracije, da pustimo da se kršenja zakona sankcioniraju oni koji to trebaju”, govori.

Mediji

Govorila je i o medijima i rekla da oni često pronalaze afere koje mogu biti neugodne za političare, ali da vrlo čestio i konstruiiraju priče neutemeljene u podacima i da to nije dobro jer se na taj način stvara kakofonija u javnosti i ruši povjerenje u institucije. “Nisam za to da se lijepe etikete i da se sustavno ruši povjerenje. Bez jakih institucija nema demokracije”, kaže.

Plenković: Mijenjamo zakone, curenje informacija iz spisa bit će kazneno djelo Jakšić o kaznama za curenje informacija: Premijer je nervozan, tu nema tajnosti

Na pitanje o najavljenim izmjenam Kaznenog zakona, Obuljen Koržinek kaže kako te izmjene zakona nemaju veze s novinarima. Paralelno se priprema i zakon o medijima, najavljuje. “Imperativ je demokracije da mediji mogu slobodno izvještavati. Ovdje se radi o temi koja je u Hrvatskoj prisutna već dugo, sankcioniranju nečega što ni sad nije dozvoljeno. Ništa se ne mijenja u meritumu toga da nije dozvoljeno iznositi podatke iz nejavnih istraga. To ne znači da novinari neće moći izvještavati, dapače. Ali, ne bi se trebalo događati ono što se sada dođađa, da oni koji sudjeluju neselektivno dostavljaju podatke iz nejavnih dijelova istrage”, govori ministrica.

“Apsolutno se zalažemo za slobodu i neovisnost medija, za zaštitu, pogotovo onih koji se bave istraživačkim novianrstvom. Ali istraživačko novinarstvo je jedno, a kad vam netko doturi nešto ilegalno, onda to nije istraživačko novinarstvo, to je nešto drugo. Ali za to nije odgovoran novinar”, govori ministrica i dodaje kako takva praksa postoji u većini europskih država.

“Javnost i novinari se ne trebaju brinuti. Ove izmjene nisu usmjerene protiv novinara, nego protiv onih u pravosudnim krugovima koji imaju uvid u te podatke i znaju da ih ne smiju davati na uvid, a i dalje to čine”, kaže ministrica medija.

“To je pitanje zdravog razuma, ako je nešto nejavno, zašto bi netko to dao u javnost? Onda će se promijeniti zakon pa ćemo učiniti da to nije… Zato u uređenim državma postoje propisi, to je kao crveno i zeleno svjetlo, propisa se treba držati”, govori i dodaje kako kao ministrica medija podržava istraživačko novinarstvo. “Mi smo jako puno toga napravili da bi novinarima bile dostupne informacije na temelju kojih oni mogu obavljati svoju časnu dužnost. Ono što je zakonom predviđeno, to će biti dostupno”, govori ministrica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.