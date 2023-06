Mlinarić: Meta sam hakerskog napada

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić ustvrdio je u ponedjeljak da je meta hakerskog napada, rekavši da su u srijedu bile hakirane stranice DP-a te Centra dr. Ivan Šreter, koji se osobno osnovao kako bi se bavio procesuiranjem ratnih zločina i potragom za nestalima.

U srijedu je hakirana stranica Domovinskog pokreta, preuzeli su stranicu, no meta nije bio DP ne

go ja, hakirana je i stranica Centra dr. Ivan Šreter i s nje je skinuto dio novca, izjavio je Mlinarić u Saboru.

Dodao je da je stranica DP-a u roku od 24 sata odblokirana, a da su stranice Centra još uvijek hakirane te da je o svemu obavijestio policiju.

“Ne znam zbog čega se to dogodilo i tko je to napravio, nikoga ne optužujem ali znam da je Centar dosad podnio pet kaznenih prijava u DORH te upravo ide i šesta kaznena prijava i mislim da je to jedan od razloga zašto sam meta bio baš ja”, rekao je Mlinarić i pozvao službe da ga zaštite i nađu počinitelje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.