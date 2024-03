Modrić o aferi Geodezija: Stalno smo mislili da Plenković nije korumpiran, ali tko zna, možda ipak je

Podijeli :

Novinarka Sanja Modrić, kolumnistica Telegrama, gostovala je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje su razgovarali o ponašanju premijera Andreja Plenkovića i koliku prijetnje lex AP predstavlja za slobodu medija.

Modrić se osvrnula je prošlogodišnju izjavu premijera kada je rekao da PR agencije određuju novinarima o čemu pišu, kao i da im plaćaju za to.

“Plenković insinuira da mi primamo pare od nekoga da radimo svoj posao i kao da je nama motiv da nas netko iskešira. Jedan od tih njegovih privjesaka iz manjinSkog kluba, manjinski zastupnici su svi uz Vladu. Kao predstavnik mađarske manjine, Robert Janković. Ja ne znam što je tim ljudima?”

Plenković kao capo di banda

“Ljudi koji ovise momentalno o Plenkoviću, jer je on capo di banda, a koji sami ništa posebno ne vrijede, oni se moraju istaknuti. Recimo vidi ovog Zekanovića, pa taj se potpuno raspojasao, pa onda i taj Janković. Pojavljivat će se, naravno, kad god se ovako nešto kaže s vrha vrhova, isto kao što je stvar i s Turudićem itd., onda se pojavljuju ti sitni mali radikalčići koji se moraju istaknuti u obrani šefa i služe do zadnje kapi krvi.”

Plenković nikad nervozniji. “Tko se zadnji smiješi – Laura Kovesi”

Modrić je navela nekoliko metoda koje će onemogućavati novinarima da rade svoj posao ako se usvoji lex AP.

“Ako se usvoji taj Zakon pa se počne privodit novinare, oduzimati im mobitele, dolaziti do njihovih izvora, upadati u prostorije, odlaziti doma, pa ako se odupreš mogu te privesti.”

Ali navela je i kako novinari mogu ‘uzvratiti udarac’ u takvoj situaciji. “Svaki put kad se najavi standup premijera i njegovih privjesaka – mi stavimo crni kvadrat, a vi stavite crni ekran. Mi ćemo se sjetiti svega i svačega da se odupremo.”

Modrić je kratko komentiralo premijerovo premještanje mirkofona u ponedjeljak. “Da nije tragično, bilo bi komično kako je on to premještao jučer.”

Zašto je Plenković toliko spreman na sukob s EPPO-om zbog afere Geodezija?

“Ne znam, to je meni bilo recimo neshvatljivo. A koliko sam pričala s ljudima, građanima, raznih zanimanja… Stalno smo mislili da čovjek nije korumpiran, ali nakon ovoga je čovjek počeo misliti da možda je.”

Politički analitičar: Plenković je u sukobu sa samim sobom. Brutalan despot primitivnog ponašanja

“Ja ne tvrdim da je moguće, ali to je tako iracionalno postupanje, tako neshvatljivo. Možda će se nešto otkriti s vremenom, pa ćemo onda biti pametniji. Jasno je da u ovom momentu on štiti svoju minsitricu, ali do te mjere ići da će se poklati s cijelom EU? Ne shvaćam, nemam uopće objašnjenja”, dodaje Modrić.

Modrić ne vjeruje da se Plenković ponaša na ovaj način jer građanima ta tema/afera možda nije važna.

“Ne znam kako bi građanima to bilo nevažno. Tu se radi o našem novcu, pa ne želiš ni da ti susjeda netko pokrade, ali ovdje se radi direktno o našem novcu jer taj bi se novac vratio u hrvatski državniu proračun. Pa meni nije jasno kako građanima ne bi bilo u interesu da se to istraži i kako im ne bi bilo sumnjivo da se tako gorljivo opstruira.”

Za kraj, Modrić kaže da si premijer nije trebao dozvoliti ovakav kraj mandata. ” Ne nam zašto se doveo u tu situaciji da na taj način završi mandat.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stručnjaci savjetuju: Odmah obrišite ove aplikacije! USKOK od EPPO-a traži informacije o aferi na Geodetskom fakultetu: Što to znači?