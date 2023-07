Mrak Taritaš: Mislim da Plenković važe tko će ovaj put biti žrtveno janje

Podijeli :

Predsjednica GLAS-a i saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš gostovala je u Newsroomu aktualnu plinsku aferu.

Mrak Taritaš je objasnila što misli zašto premijer Andrej Plenković kupuje vrijeme.

Grbin o aferi s plinom u HEP-u: Filipović se ponaša kao Forrest Gump Afera u HEP-u: Plenković računa na sinkopu građana, do izbora će sve zaboraviti

“Kupuje vrijeme jer nema neki odgovor koji bi zadovoljio njega. Danas je u Dubrovniku, a ponedjeljkom je obično njihovo predsjedništvo gdje se oni dogovaraju neke stvari i očito je da on, bez da se dogovori na razini stranke, neće izaći van. Meni se čini da tu najviše putra na glavi ima gospodin Barbarić koji je apsolutno pod posebnom pažnjom premijera. Dobro se sjećam priče koja je bila aktualna prošle jeseni kad je bio plin i kad je bila cijela priča s INA-om, mi smo imali sjednicu odbora za gospodarstvo i predsjednik uprave HERA-e je došao kao napuhani balon i bio je pun sebe. Kako je sjednica išla svojim tijekom točno se vidjelo kako je taj balon splasnuo jer se njega odlučilo žrtvovati. Sigurna sam da premijer Plenković ne želi žrtvovati predsjednika uprave, gospodina Barbarića”, smatra Mrak Taritaš.

“Premijer Plenković ima običaj kad oporba napada nekog, tada on bez ijednog kriterija njega uzima u obranu, a mislim da ovdje predsjednika uprave HEP-a uzima u obranu i iz nekih drugih razloga. Priča se o nekim njihovim privatnim odnosima koji su nešto, netko nekome. Premijer Plenković ima običaj i to cijelo vrijeme radi – on je taj koji će donijeti trenutak kad treba otići, on je taj koji će donijeti odluku. Mislim da on važe tko će ovaj put biti žrtveno janje. Mislim da bi mu bilo puno jednostavnije da žrtveno janje bude ministar Filipović koji nema jake pozicije unutar HDZ-a, sad je pitanje unutar HDZ-a je li predsjednik uprave HEP-a jači ili je jači ministar”, dodaje.

Osvrnula se i na najavljeno povećanje plaća od 1. siječnja 2024. “Ovo što govore da će s 1.1.2024. ići povećanje plaća – neće. Stupit će na snagu zakon, onda postoji rok da svi čelnici, odnosno ministri donose pojedine pravilnike. To neće biti automatiozmom. Zakon o plaćanju je bio u prvom čitanju i bilo je evidenetno da jedno devet različitih uredbi treba donijeti da bi zakon mogao profunkcionirati”, poručila je Mrak Taritaš.

“Ni zakoni ne mogu funkcionirati bez da se paralelno donesu pojedini pravilnici, odnosno pojedine uredbe. To je bilo vidljivo kod zakona osobne asistencije gdje je bilo devet pravilnika i tamo smo uspjeli – u trenutku kad je zakon bio izglasan i pravilnici su bili u visokoj razini dovršenosti. Ovdje mi ne znamo u kojoj su fazi dovršenosti uredbe, a kad zakon stupi na snagu onda svatko mora još svoj intimni pravilnik donijeti, što je logično i normalno. Dakle, ništa neće biti s 1.1.2024., nego se može očekivati sredinom 2024., znate da je to izborna godina, ja očekujem krajem 2024., ovo povećanje koje oni najavljuju, da će biti realno i moguće”, zaključila je Mrak Taritaš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

ANKETA | Koliku napojnicu treba ostaviti ako je račun 20 eura? Evo zašto ne biste trebali piti vodu nakon što ste jeli lubenicu