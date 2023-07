Podijeli :

Bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine i predsjednik ZRIN-a Damir Vanđelić u Newsroomu N1 televizije komentirao je novu plinsku aferu.

Prema svemu sudeći, HEP je plin kupovao od INA-e za 47 eura po megavat satu, a onda je nakupljene viškove prodavao po nevjerojatnoj cijeni od 1 centa! Loptica odgovornosti prebacuje se između HEP-a i Ministarstva gospodarstva, a oporba za sve krivi predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je imenovao čelne ljudi tih institucija – Franu Barbarića i Davora Filipovića.

Deset milijuna eura, prema nekim procjenama, gubitak HEP-a samo u mjesecu lipnju jer je plin prodavan i po četiri tisuće puta manjoj cijeni. Ali, potpredsjednik Vlade Oleg Butković demantira da je došlo do gubitaka. Dok HEP tvrdi da je o viškovima pravovremeno obavijestio Ministarstvo, oni kažu da to nije istina i da su za sve saznali tek krajem lipnja.

Iz HEP-a otklanjaju svoju odgovornost, kad je riječ o prodaji viškova plina. “Kako je podzemno skladište plina popunjeno, viškovi plina preuzetog od INA-e automatski se odlažu u transportni sustav. Tim plinom upravljaju operator transportnog sustava i HROTE, sukladno propisima koji uređuju plinsko tržište. HEP nema utjecaja na takvu prodaju plina, niti na cijenu plina niti na izbor kupaca.”

Priču o viškovima plina koji se prodaju po iznimno niskoj cijeni razotkrio je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot koji je izjavio da zbog ove afere netko mora završiti u zatvoru.

Bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine, Damir Vanđelić kaže kako se u posljednjih tjedan dana već moglo utvrditi tko je odgovoran za prodaju viškova plina po tim cijenama.

“Svaka od tih trgovina je dokumentirana vremenski i sa visinom iznosa, s koliko eura po megavatsatu se trgovalo. Prema tome tu ne vidim nikakav problem. Mislim da se radi o tome da se sad pokušava politički sanirati šteta. A to znači da se radi odgoda davanja informacija. To je jedna od manipulacija koja se često koristi, vi odgađate priopćavanje stvarnih informacija o tome i prebacujete krivicu. U ovom slučaju, ja bi se kladio da će ministar Filipović ostati bez svoje fotelje jer vidim da ga se ne poziva na sastanke i da je u nemilosti oko svega”, kaže Vanđelić i dodaje da se oko plinske afere razgovara s drugim ljudima, a ne s ministrom Filipovićem.

Potvrdio je svoje mišljenje da će Filipović ostati kratkih rukava. “Mišljenje javnosti o njemu je relativno negativno i šta god napravio već je akumulirao toliko negativnosti da jednostavno da bilo što napravi bit će teško”, kaže Vanđelić.

Dodaje da je i da je samom ministru Filipoviću teško. “Treba podsjetiti da su Uprava HEP-a i Nadzorni odbor HEP-a na kratkoj uzici premijera. Dakle njihov je mandat s po šest mjeseci. Gospodin Barbarić ne razmišlja svojom glavom, njegov pogled je konstantno usmjeren prema Markovom trgu”, tvrdi Vanđelić.

Komentirao je i gospodina Barbarića za kojeg se veže nekoliko afera, od kojih je posljednja povezana s bespravnom gradnjom. “Očito se druži s takvim ljudima kod kojih su etički kriteriji puno slabiji. Da se druži s običnim građanima onda bi znao kakve su posljedice za takve činove, ali očito, mislim da si on nalazi primjere u svom okruženju koji dovode do toga da šta god da radiš ništa ti se ne može dogoditi”, kaže predsjednik ZRIN-a.

Vanđelić kaže kako je stvar oko prodaje viška plinova jednostavna. “Ovdje se ne može govoriti o odgovornosti trgovačkog društva HEP-a i ministra Filipovića, radi se o tome da je Vlada donijela uredbe koje su regulirale kako se HEP treba ponašati, od koga treba kupovati, po kojoj cijeni kupovati i do kada. Prema tome ,ishodište odgovornosti za ovo je u uredu premijera. On je kao premijer, potpisao te odluke i dostavio ih kako ministru Filipoviću i HEP-u”, kaže Vanđelić i naglašava da je ishodište odgovornosti na premijeru i da bi on trebao davati odgovore.

Dodaje da kad bi pravosuđe uistinu bilo neovisno i kad ne bi bilo pritisaka na USKOK, tko zna što bi sve u HEP-u našli.

“U ovom konkretnom slučaju imate strateško, taktičko i operativno odlučivanje. Operativno odlučivanje je bilo na HEP-u. Mislim da su HEP-u bile ruke vezane plus vjerojatno su se pravili blesavi, imaju odluku vlade po kojoj su postupali i cijela uprava HEP-a može u ovo slučaju mirno spavati”, kaže Vanđelić.

Na pitanje kako je moguće da netko može mirno spavat kraj gubitka milijunskih iznosa, Vanđelić kaže kako se radi o kapi u moru. “Od 2019. godine do danas HEP je spržio 10 milijardi kuna. Mi ovdje govorimo o jednom postotku toga, koji su sprženi posljednjim transakcijama. HEP je 2019. godine imao 5 milijardi keša na računu, a sad ima 5 milijardi minusa na računu. Okvirno govoreći. On je to spržio zahvaljujući vladinim uredbama”, kaže Vanđelić.

Na komentar da premijer govori da je HEP pretrpio gubitke jer se omogućio priuštiv plin građanima i javnim institucijama, Vanđelić kaže da se slaže da premijer ima takvu retoriku. “Ali ZRIN je upozoravao da Hrvatska kasni četiri mjeseca za drugim zemljama da napuni skladišta plina. Počinje rat u Ukrajini, sve europske zemlje pune svoja skladišta ubrzano, a Hrvatska nikad sporije”, podsjeća Vanđelić i dodaje da je cijena plina u međuvremenu eksplodirala.

“Prosjek sad cijene u skladištima je 112 eura po megavatsatu, a sad je cijena na tržištu 33 eura po megavat satu. Dakle ta ogromna razliga koja je nastala u iznosu od 250 milijuna eura, je nastala samo zato što nismo na vrijeme kupovali plin i skladištili plin”, kaže Vanđelić i dodaje da postoji još jedna bitna stvar kod ove afere – nedostatak skladišnih prostora. “ZRIN je upozoravao da Hrvatska treba izgraditi dodatne skladišne kapacitete”, kaže Vanđelić.

“Mi strateški ne upravljamo situacijom. Nemamo skladišta plina, ne upravljamo s cijenama, pravovremeno ne krećemo s otkupom itd.”, naglašava Vanđelić i dodaje da se nalazimo u suludoj situaciji.

Na pitanje jesu li plinski igrači u Hrvatskoj prepovezani i prejaki i zapravo vode cijelu priču, Vanđelić kaže da je zadaća Vlade RH da planira strategije i upravlja krizama kao što je ova nastala ratom u Ukrajini.

Kaže da je Hrvatska od 2015. godine na ovamo povećavala svoju ovisnost o ruskom plinu. “Strateški smo odlučivali na loš način po Hrvatsku i pitanje je, je li to bilo slučajno”, kaže Vanđelić.

Komentirao je i Pavla Vujnovca. “Ono što mu ne smijete zamjeriti, bilo tko od nas, je kupovina tog plina. Zamislite da vam sad Vlada prodaje novi Audi za 10 kuna, pa svi bi ga kupili. Odgovornost je na vladi što prodaje tako jeftino i radi trgovačke aranžmane koji su loši po državni proračun”, kaže Vanđelić i dodaje da država gubi novac na sve strane.

“Što se tiče PPD-a, kad vidite s kim PPD radi, koji je dio plina počeo izvoziti, radi s okolnim zemljama, ali u biti PPD je ranije slao fakture Petrokemiji, HEP-u, Plinari istočne Slavonije koja je bila ishodište ranijeg skandala, dakle, PPD je surađivao s onima koji su bili veliki kupci. Je li to u ovakvom sustavu u kojem živimo, koji je kleptokratičan i korumpiran problematično? Ja mislim da je, jer smo trebali povećavati vlastite zalihe plina i skladišta”, kaže Vanđelić.

Komentirao je i situaciji u INA-i iz koje nestalo milijarda kuna te obećanja koja su napravljena da će se mijenjati model upravljanja s MOL-om. Rekao je da je sve to jedan teatar i manipulacija.

