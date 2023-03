Mrsić: Koji ćemo zakon primjenjivati ako blagdan padne na nedjelju?

Podijeli :

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava te liječnik Mirando Mrsić gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao trebaju li nedjelje postati neradne, stanje u hrvatskom zdravstvu i poteze ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Neradna nedjelja je još jedno od obećanja premijera Andreja Plenkovića, a zna da će na kraju Ustavni sud vjerojatno presuditi drugačije u vezi toga. Ovdje nije bilo hrabrosti da se odluči hoće li ostaviti radnu nedjelju ili ju zabraniti pa je odabrao hibridni sustav gdje će se raditi 16 nedjelja u godini. To je kukavičje jaje, a najviše će oštetititi male kvartovske trgovce koji rade vikendom, dok će veliki lancima kojima je to zapravo bilo upućeno biti najmanje dotaknuti tom odlukom”, rekao je Mirando Mrsić koji navodi kako će doći i do pada BDP-a i smanjenja broja radnih mjesta.

“To sve Andreja Plenkovića očito ne brine jer je negdje u svojim oblacima i misli da je bog i car. Radna nedjelja se treba platiti više i radnik mora imati jedan slobodni dan u tjednu. Andrej Plenković se ovdje dodvoravao Crkvi i sindikatima, to je jedno obećanje koje će mu poslužiti da bolje prođe na izborima i da s oltara ne bude previše kritika. Mogao je potpisati i kolektivni ugovor sa sindikatima u vezi radne nedjelje što bi riješilo puno problema i u tome propisati da je radna nedjelja 100 posto više plaćena nego običan dan”, rekao je te je dodao: “Opet je simptomatično da to ne vrijedi od 1.7. kako ne bi diralo sezonu. Tih 16 nedjelja će se rasporediti preko ljeta. I italija je katolička zemlja gdje trgovine rade i subotom i nedjeljom jer je tržište dobro regulirano”.

Mrsić se zapitao što će se dogoditi ako blagdan pada na nedjelju.

“Koji ćemo zakon onda primjenjivati? Za nedjelju ili blagdan? Hrvatsko tržište rada i zakon o radu su dva regulatorna mehanizma od kud nam dolazi radna snagha, posljednih godina zbog nedostatka radne snage poslodavci dižu plaće. Imamo sve više stranih radnika, to je trend koji je stalan u Europi. Za neke poslove Hrvatima je satnica premala. Dolazimo do pitanja koliko je naše društvo spremno tolerirati strane radnike koji su možda drugačije boje kože ili vjeroispovijesti. Sasvim je sigurno da će plaće u Hrvatskoj rasti, i to posebno u građevinarstvu i turizmu gdje je velika potražnja za radnicima. Žao mi što nam je industrija sve slabija i slabija, postajemo država koja sve više ovisi o turizmu, a turizam je jedna plašljiva ptica”, kazao je Mrsić.

No, smatra da će neka Vlada sasvim sigurno u budućnosti uvesti porez na nekretnine jer je to normalno u Europi.

“Porezne škare će se okrenuti prema drugim izvorima, a ne prema radu. Mi moramo osloboditi rad od poreza da bi mogli dignuti plaće, a ako to ne ide nećemo se dobro provesti i stvarati novu vrijednost. Naš standard trenutno nije dobar”.

Mrsić se dotaknuo i stanja u zdrastvu i afere s onkološkom pacijenticom Linom Budak.

“Ministar Vili Beroš ne vidi da je hrvatsko zdravstvo dezorganizirano i u konstantnom kaosu. Ovo s Linom Budak je samo slika toga što se događa na onkologiji. Nekad je postojao program 72 sata gdje se u tom roku dobivala dijagnoza, a Beroš je to skroz ukinuo. Ovdje se kao izgubio nalaz, ali mislim da se ovdje ljudskost. Trebao bi postojati sustav koji se brine o tome. Mi smo se zapleli u nedostatak liječnika i medicinskih sestara, malih plaća, štrajkova, a s druge strane se ogromna količina novca isipa u zdravstvo. Najmanje je pacijenata, a izdaci u zdravstvu su najveći dosad. Beroš stalno govori o bombastičnom reformama, ali reforma je upravo to da pacijenta vratimo u središte sustava. Ovdje je sustav posve zakazao. Treba vratiti sustav 72 sata jer on spašava život, Beroš samo gleda svoju fotelju”, kazao je.

Za kraj kaže kako biti liječnik nije zanimanje nego poziv.

“Nadam se da se kolega Pleština ispričao. Neku dozu ljudskosti treba imati. Problem u zdravstvu je da smo pacijenta izbaciili iz fokusa, gledamo samo na tehnologiju, a pacijenti samo smetaju. Već se mogla napraviti ta nacionalna specijalizacija da ti najbolji studenti biraju gdje će nastaviti svoju karijeru. Idemo sve dublje i dublje, a plaćamo sve više i više”, zaključio je.

