Na izbornim listama uvijek je bilo sportaša, glumaca, pjevača… Evo tko bi od takvih danas u Sabor

Teoretski je moguće, ali praktički nemoguće da među 2277 kandidata na 165 stranačkih i koalicijskih lista za predstojeće parlamentarne izbore nema i lica s estrade, poznatih izvan politike.

Glumci, pjevači i sportaši od prvih su višestranačkih izbora 1990. godine naovamo uvijek bili dobrodošli u političkim strankama, na njihovim skupovima, a pogotovo na izbornim listama. No angažman poznatih vremenom splašnjava i ljudi iz sporta i s estrade sve je manje u politici.

Neki će reći da je tomu tako otkako se politika estradizirala. Uostalom, u Hrvatskoj trenutno i nema većih celebrityja od Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.

Veći je hype vidjeti političara u ulozi pjevača

A do prije desetak godina sportaša, glumaca i pjevača bilo je i u predizbornim kampanjama i u Saboru. I to vrhunskih! Sportaši bi, zbog svojih profesionalnih karijera, obično bili upregnuti samo u kampanju, iako su neki dospjeli i do Sabora dok su još bili aktivni – Sandra Perković i Mirko Cro Cop Filipović, recimo. Zastupničke mandate su, nakon medalja, osvajali i Franjo Arapović, Damir Škaro, Lino Červar, Perica Bukić, Danira Nakić Bilić… U Saboru je uvijek bilo i glumaca. Martin Sagner, Damir Mejovšek, Boris Buzančić, Relja Bašić, Boris Dvornik, Zlatko Vitez i Vilim Matula neki su od njih.

Pjevača je u Saboru bilo manje jer su oni svoje političke aranžmane sa strankama lakše mogli odraditi pjevajući u predizbornim kampanjama, poput Dražena Žanka, Dine Dvornika ili Jacquesa Houdeka koji su pjevali HDZ-u ili Gibonnija, Gorana Barea i Severine koji su “glas” dali SDP-u. U Saboru su, pak, sjedili Krunoslav Kićo Slabnac i Vice Vukov, obojica danas pokojni. Miroslav Škoro u dva je navrata ulazio u Sabor – 2007. s HDZ-om, a 2020. protiv HDZ-a.

Trendovi su se preokrenuli, a politika se tiktokizirala pa je danas veći hype vidjeti političara u ulozi pjevača nego obrnuto. Prevrnuli smo sve izborne liste i iz njih je ispalo vrlo malo celebrityja. Evo koje smo izdvojili iz ponude…

Legendarni Džimi Stanić najstariji je kandidat

Mnogi su ovih dana potražili najstarijeg kandidata na izbornim listama, 92-godišnjeg Stjepana Stanića, ali bez navedenog njegovog nadimka na listi neki nisu prepoznali da je riječ o legendarnom pjevaču Džimiju Staniću. On je 6. na listi Domovinskog pokreta u 1. izbornoj jedinici. Proslavljeni bivši golman hrvatske rukometne reprezentacije Vlado Šola član je Socijaldemokrata i predvodi listu te stranke u 2. izbornoj jedinici.

Karolina Vidović Krišto nedavno se pohvalila da je njenoj stranci Odlučnost i pravednost (OiP) pristupio Miljenko Kniewald, bivši rukometni reprezentativac, novinar i pilot, a Zagrepčanima zrele srednje dobi poznatiji kao svojedobno popularni glazbeni urednik Radiju 101. On je na listi OiP-a u 3. izbornoj jedinici. Pjevač i zabavljač Davor Dretar Drele iz Domovinskog pokreta odradio je prošli zastupnički mandat u Saboru, a sad traži novi predvodeći stranačku listu u 3. izbornoj jedinici. U istoj jedinici na 14. mjestu neovisne liste Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, redatelj i aktivist Dario Juričan, svojedobni predsjednički kandidat.

Komičar, starleta, konceptualni umjetnik…

Komičar Željko Pervan 4. je na listi Domovinskog pokreta u 6. izbornoj jedinici, a 13. na istoj listi je glumac Dražen Kühn. Glumica Urša Raukar-Gamulin s iskustvom mandata iz proteklog saziva Sabora, na 2. je mjestu liste Možemo! u 6. izbornoj jedinici. Već je općepoznato i da se na 14. mjestu liste SDP-ove koalicije Rijeke pravde u 6. izbornoj jedinici nalazi pjevačica Alka Vuica.

U 10. izbornoj jedinici 2. mjesto liste Stranke Ivana Pernara dobila je starleta Ava Karabatić. Doslovno ga je dobila nakon što se sa vremena do isteka roka za predaju lista pojavila u Državnom izbornom povjerenstvu s nedovoljnim brojem valjanih potpisa. Tada joj je u pomoć priskočio Pernar ugostivši je visoko na svojoj listi, a izbacivši nekoga sa samoga dna.

Listu političke platforme Umirovljenici zajedno u 10. izbornoj jedinici predvodi nekoć u Dalmaciji popularna pjevačica Ivanka Luetić. Na istoj su listi i estradni menadžer Ivan Bubalo te Anita Kovač, bivša supruga Miše Kovača. Listu “slavnih” s izbornih lista zatvara čuveni konceptualni umjetnik Siniša Labrović, koji je na listi Možemo! za dijasporu, u 11. izbornoj jedinici.

