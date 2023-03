Načelnik civilne zaštite predstavio plan evakuacije u Rijeci

Podijeli :

Načelnik stožera Civilne zaštite grada Rijeke Hinko Mance gostovao je u Dnevniku N1 televizije u koje je komentirao sutrašnju detonaciju zaostale mine iz Drugog Svjetskog rata koja je pronađena u riječkom akvatoriju.

“Sutra popodne počinjemo s pripremnim radnjama. Iz riječke luke će se premještati svi brodovi i brodice, navečer se zatvaraju parkirališta i premještaju se automobili koji se nađu na parkiralištima. U 22 počinje potpuna evakuacija Crvene zone. To je uže središte grada Rijeke gdje će se preusmjeravati promet. Zatvaraju se poslovni objekti u toj zoni i stanovnici koji žive u toj zoni napuštaju svoje prostore”, rekao je načelnik stožera Civilne zaštite grada Rijeke Hinko Mance.

Načelnik stožera objašnjava kako žuta zona na karti predstavlja zonu opreza.

“Od 6 ujutro će biti ograničeno kretanje na otvorenom prostoru. Stanovnici su sužni boraviti u svojim stanovima. Radi se o 500-tinjak stanara, svi su pozvani da se pokušaju snaći u vlastitoj režiji. Svi oni koji to ne mogu za njih će se u Dvorani mladosti će organizirati smještaj”, rekao je.

Za kraj kaže kako je slučajnost da se bomba da se mina sad otkrila.

“Otkrivena je sredinom ljeta prošle godine, locirana je i zaštićena. Morale su se provesti procjene kako i kada to riješiti te da se prije ljeta to sigurno ukloni iz riječke luke. U nedjelju u 6 ujutro sati ujutro planiramo krenuti s konkretnim aktivnostima čim se utvrdi da nema ljudi i rizičnih pojava i događanja. Želja nam je da se do popodneva mina neutralizira negdje na riječkom zaljevu”, naveo je Mance.

