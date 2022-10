Podijeli:







HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol bio je gost Novog dana. Pričao je o srpskim optužnicama protiv hrvatskih pilota, hrvatskoj poziciji oko tih optužnica, odnosima Hrvatske i Srbije te najavama srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da će graditi naftovod prema Mađarskoj.

Govoreći o današnjem ročištu na sudu u Beogradu, kao i općenito o srpskim optužnicama protiv hrvatskih pilota, Sokol ističe da je u pravnom smislu to sve jedna obična nakarada i lakrdija.

“Sam zakon kojim se Srbija proglasila nadležnom za kaznena djela počinjena na teritorijima drugih država od strane državljana drugih država je nešto što Hrvatska ne priznaje i što je sredstvo političkog pritiska. Taj zakon je nakaradan i predstavlja srestvo političke manipulacije. Što se tiče samog tog postupka, to da nije bilo nikakvog saslušanja i utvrđivanja činjenica pokazuje da nikome tu nije cilj saznati nekakve činjenice, nego je cilj to koristiti kao sredstvo političkog pritiska”, rekao je.

Ističe da hrvatska pozicija oko optužnica jasna. “To je suludo i besmisleno, bez ikakvih argumenata i bez ikakve pravne težine”, ističe.

Upitan hoće li Srbija izdati međunarodnu tjeralicu, odgovara:

“Srbija može pokušati nešto, pitanje je kako će pojedine države reagirati na to i tu treba biti oprezan. Srpska politika nije naučila ništa od svojih grešaka iz devedesetih, pokušava se postaviti kao neki arbitar. To pokazuje da sa Srbijom treba biti na oprezu, kao i s Vučićem”.

Srbija, kaže Sokol, nije pokazala nikakvu želju za suradnjom niti skupljanjem informacijama.

“Srbija ni po čemu nije demokratska država, to vidimo. Vidimo da je i pravosuđe kod njih, kao i sve ostalo, pod potpunom kontrolom Vučića. Jasno je da tu ne možemo govoriti o nekom ozbiljnom pravosudnom postupku”, rekao je.

Odnosi Hrvatske sa Srbijom i gradnja naftovoda prema Mađarskoj

Europarlamentarac napominje da još uvije imamo repove srpske agresije koji nisu rasvijetljeni te da se Vučića mora opredijeliti.

“Vučić pokušava glumiti Tita, sjediti na dvije stolice i izvalačiti koristi od Rusa i Europske unije. Njegovo samo srce vjerojatno više gleda prema Rusiji. On je jako vezan za Rusiju i od Rusije nabavlja oružje. Pokušava sjediti na dvije stolice. Međutim, on nije Tito i ovo nije Jugoslavija. Vučić će se morati odrediti želi li ići prema Europskoj uniji ili ne”, kazao je.

Komentirao je i Vučićeve najave da će graditi naftovod prema Mađarskoj jer se Hrvatska, kako Vučić tvrdi, pokazala kao nepouzdan partner.

“Vučić svašta laprda, prvenstveno za svoje unutarnje političke prilike. Ako će to i graditi, to je nešto što bi se gradilo godinama. Mislim da su to prijetnje praznom puškom. Do njih može bilo koja nafta osim ruske nafte, to je stav Europske unije. Jednostavno smo u situaciji da se morate odrediti na kojoj ste strani. Vrijeme gdje je Vučić manipulirao jednima i drugima je prošlo”, rekao je Sokol.

