Napao prijatelja jer je “nezasluženo” nosio kapu HOS-a: “Ubit ću te, ja se ne bojim policije”

Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema optužnici, sve se događalo u veljači ove godine na području Siska, i to nakon fotografije s HOS-ovom kapom na Facebooku.

“Nakon prepirke na Facebooku, 38-godišnjak je došao do prijateljeve obiteljske kuće te ga uhvatio rukom za vrat i u cilju da ga ustraši obratio mu se riječima: “Ubit ću te, šta je, ja se ne bojim policije i pred njima ću te ubiti”.

Kada ga je prijatelj izgurao van iz kuće, lupao je po ulaznim vratima i tražio da izađe van da ga ubije, što je kod oštećenog izazvalo ozbiljan strah za njegov život, dakle drugome je ozbiljno prijetio da će ga usmrtiti”, navodi se u optužnici.

Optuženi 38-godišnjak se u istrazi branio kako je s prijateljem htio samo popričati o kapi HOS-a. Inače je, kaže, s njim bio u dobrim odnosima, poznaju se godinama, pomagali su si međusobno i često su se viđali. “Smatrao sam uvredljivim i blamažom da je stavio kapu HOS-a jer on nije bio sudionik rata, pa nije zaslužio nositi takva obilježja te sam na Facebooku napisao takav komentar. Nakon toga mi je počeo slati nekakve poruke, pa sam otišao do njega da to raspravimo.

Točno je da smo se verbalno sukobili i da sam gurnuo na zid, ali ga nisam udario i ne znam kako je mogao zadobiti ozljede. Nije točno da sam mu prijetio, samo sam mu rekao da će dobiti “plesku” i da ću ga uloviti”, ispričao je 38-godišnjak.

Oštećeni je potvrdio da su se posvađali na Facebooku oko te njegove kape. Kasnije je u njegovu kuću banuo 38-godišnjak koji je sam otvorio ulazna vrata i ušao. “Uhvatio me desnom rukom za vrat, a lijevom rukom me htio udariti, ali sam ga spriječio. Nakon toga me je odgurnuo na plakar za vješanje odjeće. Uhvatio sam ga za prsa i ruku da me ne udari, a on me cijelo vrijeme držao za vrat i psovao mi.

Uspio sam ga izbaciti iz kuće, a on je sve do dolaska policije stajao na dvorištu i vikao, psovao, tražio da izađem van da me ubije te lupao po ulaznim vratima pokušavajući ući u kuću. To je kod mene i moje kćeri izazvalo osjećaj straha za život”, rekao je.

Prema izvještaju policije i bolničkoj dokumentaciji, 38-godišnjaku je te večeri utvrđena koncentracija alkohola od 0,85 promila, a prijatelj je u sukobu zadobio lakše tjelesne ozljede.

Tužitelji za 38-godišnjaka traže osam mjeseci uvjetnog zatvora zbog prijetnji smrću i produženje mjere zabrane približavanja i uznemiravanja Vlade.

