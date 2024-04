Nastavlja se oblačno i promjenjivo vrijeme, na snazi crveno upozorenje za jedno područje

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Vremenska situacija obilježena je jakom ciklonom nad sjevernom Europom. Dolina niskog tlaka proteže se od Baltika do Crnog i Egejskog mora a nad zapadnom Europom dominira utjecaj Azorske anticiklone. U takvom rasporedu zračnih masa nad Europom je sjeverno strujanje kojim hladan zrak prodire prema toplom Sredozemnom moru. Zbog pritjecanja hladnog zraka nad Genovskim zaljevom razvija se plitka ciklona koja će se tijekom vikenda premještati uz zapadnu obalu Italije prema jugu.

Danas će vrijeme u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U istočnim krajevima unutrašnjosti te na srednjem i južnom Jadranu više naoblake a mjestimice je na Jadranu moguć jači razvoj naoblake uz pljusak kiše. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak a uz obalu jaka pod Vlebitom olujna bura koja će navečer oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 11 a na Jadranu od 15 do 17.

Crveni Meteoalarm izdan je za Velebitski kanal gdje se očekuje jaka, a moguće i olujna bura s udarima vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h).

Sutra u ponedjeljak promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više naoblake u Slavoniji Baranji te na Jadranu. Pod kraj dana i u noći na utorak naoblačenje s jugozapadqa uz kišu i to najprije u Istri i Kvarneru te Lici i Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu puhat će bura u podvelebitskom primorju jaka na udare olujna. Krajem dana bura u slabljenju i zapuhat će slabo jugo. Jutarnje emperature u unutrašnjosti od -2 do 2 uz mjestimice slab mraz, na Jadranu oko 8. Najviše dnevne u unutašnjosti oko 13 na Jadranu do 17.

Utorak u zapadnim krajevima unutrašnjosti na sjevernom i srednjem Jadranu poblačno s kišom. Tijekom dana naoblačenje će se širiti i na ostatak unutrašnjosti a navečer su mjestimice u zapadnim krajevima moguće obilnije oborine. Na južnom i srednjem Jadranu navečer naoblačenje s jugozapada uz obilnu oborinu na Dubrovačkom podrućju. Zapuhat će jak lebić.

