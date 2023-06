Politički analitičar: Možemo! prezire ono što je bitno u političkom životu

Podijeli :

Politički ananlitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo govorio je o odbijenici koju je SDP dobio od stranke Možemo!.

Podsjetimo, Vijeće stranke Možemo! odlučilo je da će na predstojeće parlamentarne izbore izaći samostalno jer vjeruju da će tako izvući najveći broj novih birača i jer je njihovo istraživanje pokazalo da postoji negativna sinergija kada je u pitanju velika koalicija. Nakon izbora spremni su kažu na dogovore, ali pred građane idu sami.

Predsjednik SDP-a dao je izjavu što misli o odluci stranke Možemo! o tome da na izbore izlaze sami te što misli o točkastoj koaliciji.

Možemo na parlamentarne izbore izlazi samostalno Oštra poruka iz SDP-a: “Odluka Možemo je u interesu njih samih, a ne građana”

“Odluka koju je Možemo donijelo je njihova. Mi je kao takvu možemo prihvatiti, ali druga je stvar što o njoj mislimo. SDP je otpočetka godine u kampanji, predstavljamo ono što je dobro za Hrvatsku. Mislimo da se u ovom trenutku njome ne upravlja na ispravan način, vodi ju kriminalna organizacija koja ne mari za građane. Možemo su odabrali svoj put. Mislim da su Možemo stavili interes svoje stranke ispred građana, to je njihovo pravo. U konačnici će reći birači”, rekao je Grbin.

“Prije svega uletili smo u kvaziraspravu s nepostojećim pojmovima. Reći da je Možemo! stavilo interes stranke iznad nečega je besmislica jer Možemo! nema stranku“, kaže Puhovski.

Puhovski kaže da se Možemo! pojavilo kao urbano ekologijska skupina, a da im se tek kasnije dodalo ono lijevo.

“Dakle oni su primarno bili, ono što je kod njih orginalno, je taj urbano ekologijski postament, a ljevica je dio toga u interpretaciji. Sad se oni pojavljuju kao alternaivna stranka na ljevici i time zapravo gube na svojoj orginalnosti, svog programskog dosega jer se, mislim, u tome nisu snašli, ali su dobro shvatili da je dobar dio njjihovog biračkog tijela jako antiSDP-ovski orjentiran. Da su otišli njima ozbiljno, duboko moralno razočarani, katastrofalnim ponašanjem SDP-a”, kaže Puhovski.

Dodaje da su odbijenicom Možemo! dali veliku šansu SDP-u.

“On se može u godinu dana organizirati na razini svake županije. Što Možemo nikako ne može jer imaju neopisivo glup statut koji im to onemogućuje, a SDP to može. Oni to mogu iskoristiti da se pojave kao jaka stranka u svim izbornim jedinicama”, smatra Puhovski.

Puhovski o samostalnom izlasku Možemo na izbore: Izabrali su manje loš put Puhovski: Ni SDP ni Možemo! ne funkcioniraju kao stranke

Također, kaže da uvijek treba imati na pameti plan B.

“Reći da će visoka izlaznost pomoći to je istina. Ali to je ako je izlaznost 65 plus“, kaže Puhovski i dodaje da to ne bi volio vidjeti jer bi tako visoka izlaznost značila da je u zemlji pretkatastrofalna atmosfera.

Dodaje da s druge strane stranke ljevice moraju imati plan B. “To se zove kordon sanitera. To znači da HDZ morate okružiti strankama i stvoriti situaciju da HDZ nema s kim koalirati. Jer HDZ danas kako stvari stoje gotovo sigurno dobiva izbore, međutim s kim oni mogu koalirati? S manjinama i Domovinskim pokretom”, kaže Puhovski i dodaje da je iz raznih razloga iz takve kombinacije ispao Most za kojeg kaže da “više nije most već ćorsokak”.

“Ono što sad danonoćno treba ljevica raditi je pritiskati manjine i reći im dajte se javno obznanite da nećete koalirati s HDZ-om ako budu koalirali s Domovinskim pokretom”, kaže Puhovski.

Puhovski kaže da Grbin ne bi bio dobar kandidat za premijera. “Ali ja ne razumijem kako nešto može biti ozbiljna stranka ako joj predsjednik nije kandidat za premijera”, kaže Puhovski i dodaje da se to ne radi.

“Od Grbina treba tražiti samo jednu stvar”

Predsjednik stranke treba biti kandidat za premijera, naglašava politički analitičar i dodaje da bi Grbin bio jako loš kandidat. Na pitanje treba li Grbin dati ostavku i dopustiti stranci da u sljedećih godinu dana pronađe kandidata, Puhovski kaže kako za to nema vremena.

“Od njega treba tražiti samo jednu stvar, a to je da ne raspušta organizacije već da ih gradi”, ističe Puhovski.

Podsjetio je da je Grbin raspustio više organizacija SDP-a i doveo na rub propasti SDP-a.

Također kaže kako SDP sad mora razgovarati s ljudima koje je potjerao, pogotovo u Zagrebu. “Ne može organizacija biti Klisović koji je kravata gradskoj upravi na diplomatskim domjencima”, kaže Puhovski.

Oštra poruka iz SDP-a: “Odluka Možemo je u interesu njih samih, a ne građana” Politički analitičar otkrio kako pobijediti HDZ na parlamentarnim izborima

Smatra i da će zbog ove odbijenice SDP sad pustiti Renata Peteka da malo više priča, ali da ne očekuje veće zaoštravanje situacije. Također smatra da Možemo! bez problema može imati osigurati većinu u Zagrebačkoj gradskoj Skupštini. “Ako to može HDZ u Saboru, moći će i Možemo u SDP-u”, kaže Puhovski i dodaje da tu neće biti problema.

“Problem Možemo!”, naglašava Puhovski, “je taj što su kapacitirani Zagrebom. Odnosno ostalo je Zagreb + Sandra Benčić”.

Puhovski kaže da Možemo! ne može izgraditi organizacije u sljedećih godinu dana koje bi im pomogle u dobivanju izbora.

“Ne samo da ne stignu, već oni imaju takav statut, recimo da se sad netko učlani, ne može postati član Možemo! do izbora, nego imate kandidacijski staž. Kao KPJ do 1952. godine. Morate se dokazivati aktivizmom”, kaže Puhovski i dodaje da je to potpuno sumanuto.

“Oni su prezreli ono što je bitno u političkom životu”

Rekao je i to da vjeruje da Možemo dobiti mandat u Istri u kojoj je IDS oslabio, X. izbornoj jedinici, Dubrovačko neretvanskoj županiji, ali uz veliko natezanje. “I već treću županiju ne vidim, eventualno možda na Baniji, ako bi se povezali s nekom skupinom, ako to njihov statut dopušta”, kaže Puhovski i dodaje da Možemo ima i dva vijećnika u Gradskoj skupštini Grada Osijeka za koje nitko ne zna.

“Oni su prezreli ono što je bitno u političkom životu, a to je organizacijsko pitanje”, kaže Puhovski.

Na pitanje treba li sad SDP na izbore izaći samostalno ili, kao i posljednji put ući u koaliciju s manjim strankama HSS-om, Glasom, politički analitičar kaže da bi trebao izaći samostalno.

“To su sve politički mrtvaci”, ističe Puhovski i dodaje: “SDP treba ići samostalno i konačno odlučiti jesu li socijaldemokratska stranka”.

Petek: Možemo! je svojom odlukom olakšao put HDZ-u u pobjedi na izborima

Naglasio je da SDP treba reagirati na svinjarije kakve je nekakve sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček govorila o navodnim žrtvama Bleiburga.

“Ako smo reagirali na priču o navodnim žrtvama Jasenovca, moramo, bez obzira na simpatije, i ovdje nije pitanje o izjednačavanju žrtava, dapače, ali i na Bleiburgu je bilo žrtava. Ljudi su pobijeni tko zna zašto u smislu pravednosti”, kaže politički analitičar i dodaje da je to nešto što si ozbiljan političar i politička stranke ne smije dopustiti.

“Veliki problem stranke je opredjeliti se prema Zoranu Milanoviću“, smatra Puhovski koji drži da Milanović otišao previše desno.

“To je najslabija točka Peđe Grbina koji se ne usuđuje pisnuti kad Milanović radi jako čudne stvari”, kaže Puhovski.

Također smatra da je SDP trebao stegovno procesuirati Ikić Baniček i tražiti je da to demantira.

“Zamislite taj grad, Sisak, koji živi pod tom gradonačelnicom i biskupom Košićem. To je najjadniji grad u Hrvatskoj”, kaže Puhovski.

