“Seksizam jedan od dominantnih problema s kojim se susrećemo u javnom diskursu”

Podijeli :

Trgovački centar Westgate izazvao je burne reakcije svojom kampanjom koju je prije nekoliko tjedana lansirao u javnost, a za koju se većina složila da je čisti primjer seksizma i promocije rodnih stereotipa. Reakcija na tu reklamu stigla je od Nevene Crljenko, direktorice za regulatorna pitanja multinacionalne kompanije Philip Morris International, koja je revoltirana viđenim, financirala postavljanje billboarda na Mostu slobode u Zagrebu s porukom: "Sve glase na moje ime", referirajući se na sadržaj plakata da žene dođu u Westgate sa suprugovom karticom. Na istom billboardu Crljenko nadalje poručuje: “Peglam ih svugdje u svijetu, al’ ne i u Westgateu”. Više o svojoj reakciji govorila je u Točki na tjedan.

“Kao i brojne druge građanke i građane iživcirala me ta reklama odnosno ta kampanja. Vidila sam reakcija u nekoliko tekstova na tu temu i rasprava na društvenim, ali mislim da je čitava situacija nedovoljno problematizirana. Vidila sam i reakciju spomenutog trgovinskog centra koje je odbacilo optužbe i samo nastavilo po istom dalje”, rekla je.

Dodaje da je zbog toga odlučila naporaviti korak dalje odnosno krenuti “prstom u oko”.

“To sam napravila jer mogu”

“Stavljajući jedan bilboard na jako prometno mjesto, znajući da će ga moći vidjeti veliki broj ljudi i nadajući se reakciji koja nije izostala. Rekla bih samo da nije bitno tko sam ja, šta sam ja i odakle sam ja. Tu je mogla biti slika prodavačice iz Varteksa zbog koje kupujem odjela u Zagrebu, a ne u New Yorku ili Švicarskoj gdje živim, jedne srednješkolke ili djevojke koja je završila fakultet i zaposlila se prvi put. Ja sam to napravila jer mogu”, rekla je Crljenko.

Poduzetnica uzvratila Westgateovoj seksističkoj reklami svojim jumbo plakatom Kandidatkinja u Rijeci predbacuje SDP-u seksizam: To je stvarno za Srednji vijek

Dodala je da taj bilboard predstavalja veliki broj žena i muškaraca koji su reagirali jako pozitivno na tu kampanju.

Rekla je da ju je na građansku akciju nagovorila trajnosti kojoj su izloženi građani ovoj sramoti od plakata.

“U našem društvu i javnom diskursu imamo jako puno problematičnih stvari koje se dogode, ali se pređe preko njih”, rekla je Crljenko i dodala da ako su žene i djevojke bile primorane gledati to tjednima onda da će ljudi gledati drugu opciju koja je reprezent velikog broja hrvatskih građanki.

Govorila je i tome koliko društvene mreže pomažu, odnosno odmažu u građanskom aktivizmu. Smatra kako postoji jedna vrsta drštvenog kliktivizma odnosno kad ljudi misle da davanjem lajka ili pripadanjem grupi na društvenim mrežama čine dovoljno, za što ona misli da je nedovoljno. Također dodaje da su upravo društvene mreže dovele do toga da se njena kampanja proširi u dovoljnoj mjeri da mnogi o njoj pričaju i na nju reagiraju.

“Kao kod mnogih stvari u životu nije bitno je li nešto dobro ili loše. već kako se stvari koriste. Mislim da je bitno da ciljano i konstruktivno pristupamo svim alatima koje imamo, a danas imamo ove i mislim da ih treba iskoristiti za pozitivnu građansku akciju”, rekla je Crljenko.

“Uvijek trebamo pokušati raditi stvari bolje”

Rekla je da se nadala ovom rezultatu te da je sve, kao PR-ovka, napravila da postigne taj efekt. “Izbor lokacije, kombinacija drskosti i humora i vrlo jasne poruke, ali drago mi je da nije izostala reakcija i da se cijela stvar nije ispuhala”, rekla je Crljenko i dodala da će možda i dalje nastaviti raditi ovakve akcije.

Vidović Krišto oštro uzvratila Hrebaku: "Njegova izjava je čisti seksizam" Kosor: "Žestoki fajt u političkoj borbi nije seksizam nego politički okršaj"

Također rekla je da postoji svega nekoliko zemalja u kojima je nezamisliva ovakva vrsta seksizma. Kaže kako je sličnih, glupih reklama bilo i u Švicarskoj, ali da su se kompanije nakon reakcija javnosti znmale poklopiti ušima i ispričati, što ovdje nije slučaj.

Kazala je da uvijek trebamo pokušati raditi stvari bolje i da je ovo reklama samo jedan primjer seksizma u Hrvatskoj.

“Mi u javnom diskursu imamo jako puno neprihvatljivih poruka i seksizam je jedan o dominantnih problema s kojim se susrećemo”, rekla je Crljenko.

Rekla je da je bitno da građani i građanke ove zemlje konstantno šalju poruku da je nešto nedopustivo i da će zbog takvih izjava biti posljedica.

Kaže da mnoge kompanije tek kad vide da će platiti cijenu svojih akcija odustaju od takvih kampanja i reklama.

Smatra i da reakcije na ovakvu kampanju nije pitanje je li netko muškarac ili žena već “je li netko pristojno čeljade” i da na njih treba reagirati kad je nešto neprihvatljivo pa čak i onda kad niste direktno pogođeni.

“Mi trebamo zastupati vrednote u koje vjerujemo bez obzira jesmo li mi njima direktno pogođeni ili nismo”, rekla je Crljenko i dodala da ne zna kakva će biti reakcija ljudi kao potrošača, ali da misli da je prestanak trošenja novca u tom trgovinskom centru. “Ako već ne misliš da je neprihvatljivo ovo što si napravi s jedne ljudske strane, možda razmisliš o tome zato što će ti se odraditi na dobit”, kaže Crljenko.

“Promjene se ne događaju preko noći, ali se mogu dogoditi s vremenom”

Na pitanje stoji li iza ove kampanje samo loš posao u profesionalnom smislu ili iza nje stoji jedna ideologija ili podilaženje, u našem društvu, jednom široko raspostranjenom pogledu na žene, Crljenko govori da se vjerojatno radi o jednom i drugom.

“Kad se nešto loše napravi uvijek se pitam je li namjerno ili nekompetencija i u većini slučajeva je nekompetencija, što ne znači da je to manje loše”, kaže Crljenko i dodaje da se u javnom diskursu takav način komunikacije još uvijek smatra pošalicom.

"Trivijalizira se moj državnički rad, događa mi se gotovo nepodnošljiv seksizam" 'Seksizam ne stanuje samo u HDZ-u, nego u cijeloj politici'

Rekla je i da ovakve stvari prolaze kod nas. Govorila je i o svojim iskustvima u Sjedinjenim Državama u vijeme mandata predsjednika Donalda Trumpa.

“Nažalost svi smo naučili da stečene vrijednosti i prava u nekakvom civilizacijskom razvoju se mogu i izgubiti, čak i u vrlo razvijenim društvima postoji nešto što je prihvatljivo jednom broju ljudi, ali kad se to legitimizira, postane nešto što je prihvatljivo i podržavajuće to ima štetan utjecaj u društvu. Zato mislim da je potrebno u javnom prostoru davati poruke i educirati ljude zašto to nije dobro”, rekla je Crljenko.

Govorila je o tome što se može napraviti da se takvi načini komunikacije promjene.

“Uključivanjem većeg broja ljudi u sve sektore koji su relevantni, jer se za neke stvari treba izboriti, jer je posve nelogično s biznis strane ne imati ravnopravnost u bilo kojem obliku odlučivanja i neadvekatno plaćati ljude”, rekla je Crljenko i zaključila da “možemo biti frustrirani oko toga ili odlučiti to promjeniti”.

“Promjene se ne događaju preko noći, ali se mogu dogoditi s vremenom, s dovoljnom količinom napora i inteligentnim pristupom temi”, rekla je Crljenko.

Na pitanje je li političari imaju takav javni diskurs jer je društvo takvo, ili oni svojim diskursom vuku cijelo društvo u jednu retardaciju nekih postignutih standarda, Crljenko smatra da se događa i jedno i drugo.

“Mi smo, na neki način, produkti svoje okoline, ali jednom kad odrastemo trebali bi propitivati što od tih tradicija, jer mnoge stvari koje su bile tradicija bile su nekorisne društvu i pojedincima kao takvima, i kad postanemo zreli kao osoba i društvo trebamo se zapitati što od ovoga želimo zadržati, a što želimo promjeniti na boljitak sebe i svoje zajednice. Mislim da bilo koja osoba koja javno nastupa, definitivno bilo koja osoba koja je izabrana na javnu funkciju treba imati odgovornost ne ostati na nivou reprezenta najnižeg mogućeg vrijednosnog sustava, nego educirati sebe i slati poruke kako promjeniti društvo”, rekla je Crljenko i dodala da u hrvatskom društvu to ne vidi dovoljno i misli da su nam i dalje prihvatljive stvari koje ne bi trebale biti prihvatljive.

Rekla je da se na negativne poruke i kritike koje dobiva nakon što je krenula u kampanju ne obazire.

“Ja sam u cijeloj ovoj priči, koliko god je okidač bio nešto jako negativno i nažalost nešto neizolirano, vidila jako puno pozitivnog u podršci javnosti, interesu javnosti i idemo dalje”, rekla je za kraj Nevena Crljenko.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.