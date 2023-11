Nik Titanik otkrio najveću muzu, ali i karikaturu zbog koje danas žali

Podijeli :

Karikaturist, ilustrator i dizajner Nikola Plečko, poznatiji kao Nik Titanik, gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao sudski proces u kojem se našao, ali i svoju karijeru po kojoj je prepoznatljivo ime u hrvatskom javnom prostoru.

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u ponedjeljak je počelo suđenje karikaturistu Nikoli Plečku poznatijem kao Nik Titanik kojeg je bivši član Uprave nogometnog kluba Dinamo Krešimir Antolić tužio zbog klevete.

“Slučaj je krenuo u ožujku 2020. kad sam kroz karikaturu komentirao aktualne događaje – bili su aktualni potresi u NK Dinamo – snižavanje plaća, pobuna trenera, Antolić je bio čelni čovjek Dinama, Mamić je već pobjegao u BiH… I ja sam se referirao na stvari koje su se događale. Nije bilo ništa osobno protiv njega, on kao osoba me ne interesira, nego kao javna osoba. Krajem prošle godine saznali smo da su novine 24sata tužene zbog te karikature, presuđeno je protiv novina na prvom stupnju, a u međuvremenu sam dobio poziv za Kazneni sud gdje je on mene privatno tužio. Jučer je bilo prvo ročište, odnosno pokušaj mirenja gdje je on rekao da će odustati od toga pod uvjetom da mu se ispričam, ali to nije opcija – prvo iz principa, drugo to bi bila kriva poruka javnosti.”

Govoreći o osobnom doživljaju cijele priče istaknuo je da nije bio šokiran:

“Nisam iznenađen jer otkad radim i bilježim hrvatsku glupost kroz karikature, a to je već 20 godina, bio sam šokiran tužbom. Nije ugodno doći na Kazneni sud, ali tako mi je pao grah.”

Najveća muza – Stipe Mesić, najveća kontroverza – Severina

Na pitanje tko mu je neiscrpna inspiracija, odgovorio je: “Političari jer nam oni određuju živote svojim neinteligentim i manje inteligentnim odlukama, a to svi trpimo. To mi je posao, politički karikaturist, kritizirati i ukazivati na neuralgične točke našeg društva.”

Od inspirativnih pojedinaca je istaknuo: “Najveća muza mi je bio Stipe Mesić, on je bio vrelo stotina karikatura, pa Kolinda Grabar-Kitarović također. Nije ga dostigla, ali bila je blizu. Ostali ovisno o svojih pet minuta. Od drugih recimo Neven Ciganović, moj prijatelj, on mi je uvijek bio inspiracija i on je to uvijek sjajno prihvaćao. Društvo koje se zna šaliti na svoj račun je veliko društvo.”

Komentirajući predsjednika RH i predsjednika Vlade u kontekstu inspiracije za karikature rekao je: “Nemam puno tema iako je to svakodnevni šou. Grabar-Kitarović je bila raznovrsnija u eskapadama. Milanović i Plenković imaju fantastičnu kemiju, ali nema tu puno prostora za puno karikatura osim da se bave njihovim sukobom. Vidjet ćemo.”

Istaknuo je da postoje granica humora, no i da se pristup humoru promijenio te da su se šale prihvaćale na drugi način. “Prije 10 godina je bilo lakše obrađivati teme i plasirati provokativne karikature koje danas sigurno ne bi prošle”, istaknuo je.

Kao najkontroverzniju karikaturu, odnosno karikaturu koja je izazvala najviše negativnih komentara, izdvojio je karikaturu Severine nakon što je prekinula prije nekoliko godina vezu s Igorom Kojićem. “Da sam je objavio prije cancel kulture, ne bi je nitko primijetio. Bila su dva zatvorenika u ćeliji, na zidu sedam crtica, ali nisu predstavljale broj dana koji je preostao nego životne ljubavi Severine. Reakcije su bile grozne, proglašen sam glavnim ženomrscem i šovinistom. Bilo mi je užasno žao, no nasreću svijet je postao osjetljiv na ženska prava i dobro da je to tako bilo. Da nisam dobio taj šamar, možda ne bih uvidio da to više nije prihvatljivo.”

