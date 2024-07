Nikola Grmoja: Ako Marija Selak Raspudić želi našu podršku, neka ju zatraži

Podijeli :

Saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja je u N1 Studiju s Ilijom Radićem razgovarao, među ostalim, i o predstojećim predsjedničkim izborima.

O potencijalnoj kandidaturi Mire Gavrana

“Pa ja ne znam ima li to rezona oko Mire Gavrana, to najbolje zna HDZ . Vidio sam po izjavama DP-a da postoje opcije da ga oni podrže. DP je postao filijala HDZ-a… žalosno je da su se doveli u tu poziciju”, komentirao je Grmoja.

Komentirajući izglede da bude kandidat MOST-a na predsjedničkim izborima, Grmoja je izjavio kako treba slušati birače koji mu nisu dali povjerenje da postane premijer.

“Mislim da biti uporan u tome da se kandidiraš pod svaku cijenu, kako bi nešto dokazao, nije dobra politika. Nakon parlamentar nih izbora, shvatio je, kaže, poruku birača “Radit ću i na sebi i na MOST-u kao stranci…”, dodao je.

Miro Gavran o kandidaturi: Nije nemoguće… Ispred mene je jedno intenzivno ljeto

O Mariji Selak Raspudić

Grmoja je izjavio kako u MOST-u i dalje nisu razgovarali o predstojećim predsjedničkim izborima i kako će se ti razgovori obavljati preko ljeta.

“Što se tiče potencijalne podrške Mariji Selak Raspudić, tu postoji jedna situacija, a to je da su ona i Nino Raspudić otišli u nezgodnom trenutku za nas, nakon parlamentarnih izbora. Po meni je to bilo u potpunosti neobjašnjivo jer je ona trebala nositi našu listu za Europski parlament”, rekao je Grmoja, istaknuvši kako Selak Raspudić i dalje nije kontaktirala MOST oko potencijalne podrške za predsjedničke izbore.

“Da biste dobili podršku valjda trebate razgovarati sa strankom od koje želite podršku, a do takvih razgovora ili pokušaja istih još nije došlo. Ja nemam nikakve negativne emocije oko Marije Selak Raspudić, ali to je osnova politike. Ako želite nečiju podršku, zatražite ju”, ističe Grmoja.

“MOST je uvijek otvoren za suradnju sa svima. Procijenit ćemo sami je li nam bolje ići sa svojim kandidatom i profilirati svoje vrijednosti”, zaključio je Grmoja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Benčić: Kandidatura Mire Gavrana značila bi da HDZ odustaje od Pantovčaka Sedam najzdravijih zemalja u Europi