Nižu se osude na potez predsjednika, reagirala i ministrica Obuljen Koržinek

Ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek reagirala je na odluku predsjednika Zorana Milanovića koji je novinaru Jutarnjeg lista onemogućio dolazak na konferenciju za novinare.

“Šokirana sam porukom koju Zoran Milanović šalje novinarima i cijeloj javnosti odlukom da se novinaru Jutarnjeg lista zabrani praćenje tiskovne konferencije u Uredu predsjednika. Jednako su strašne riječi koje je uputio jednom od najvećih hrvatskih nakladnika nazivajući ih ‘kartelom’ i iznoseći stav da novinari koji rade u Hanza mediji za njega nisu novinari.

Predsjednik Milanović u svom mandatu sustavno napada institucije, koristi neprimjeren rječnik i potiče isključivost i podjele u društvu. Ovakav nasrtaj na neovisne medije s pozicije moći zaslužuje svaku osudu”, poručila je ministrica Obuljen Koržinek.

Ovaj potez predsjednika osudio je i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko.

“Dužnost je svakog političara da odgovori na pitanja, pa tako i predsjednika Republike”, rekao je Hrvoje Zovko.

Podsjetimo, novinaru Jutarnjeg lista Krešimiru Žabecu u utorak nije omogućen dolazak na konferenciju za novinare predsjednika RH Zorana Milanovića, predsjednik je to popratio objašnjenjem kako to “nije medijska kuća nego kartel”, a njegov glasnogovornik Nikola Jelić je rekao da mu dolazak nije zabranjen nego da nije bio ni pozvan.

“Zato što to nije medijska kuća nego je to kartel. Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju cigansku svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar”, rekao je Milanović odgovarajući na novinarski upit zašto kolegi iz Jutarnjeg lista nije omogućen dolazak.

Potom se uključio njegov glasnogovornik Nikola Jelić s objašnjenjem kako novinaru nije zabranjen dolazak nego da nije bio ni pozvan.

