Nova šefica Povjerenstva: Nisam bila blaga prema HDZ-ovim dužnosnicima

N1

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić Ileković rekla je, tijekom rasprave o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, da kao njegova članica nije bila blaga niti prema HDZ-ovim niti prema drugim dužnosnicima.

“Nisam bila blaga niti prema HDZ-ovim dužnosnicima niti prema drugim dužnosnicima. Smatram da sam provodila zakon (o sprječavanju sukoba interesa) onako kako mislim da je ispravno i u skladu s pravilima struke. To kanim raditi i dalje”, rekla je Jozić Ileković u Hrvatskom saboru tijekom objedinjene rasprave izvješćima o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 2019. do 2021. godine.

Time je odgovorila na upit Ružice Vukovac (Za pravednu Hrvatsku) koju je zanimalo što je presudilo da ju izaberu na mjesto predsjednice tog Povjerenstva. Navela je i da su ju mediji okarakterizirali da je, kao članica Povjerenstva, bila blaga prema članovima i dužnosnicma HDZ-a čiji su se slučajevi našli pred tim Povjerenstvom.

Jozić Ileković je, odgovarajući SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Mostovom Nikoli Grmoji o slučaju ‘Helsinki’, koji je nastao jer premijer Andrej Plenković nije Povjerenstvu dostavio tražene dokumente o tome tko je platio put HDZ-ovoj delegaciji na stranački skup Europske pučke stranke u Finsku, podsjetila da je tada većinska odluka bila da su dužnosnici uključeni u to povrijedili načelo djelovanja po članaku 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a za što ne postoji sankcija.

Navela je i da se sada se novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa nedostavljanje dokumentacije sankcionira. No, podsjetila je i da to nije bio jedini slučaj nedostavljanja potrebne dokumentacije jer su pred Povjerenstvom i ranije imali slične slučajeve.

To Grmojevo pitanje izazvalo je i reakciju HDZ-ovog Mira Totgergelija koji je podsjetio i da je predsjednik Mosta Božo Petrov dostavio Povjerenstvu dokumentaciju o sedam članova obitelji koji žive u stanu iako ih je bilo pet, a kako bi dobio APN-ov kredit. Na to mu je Grmoja odgovorio da je Petrov dobio kredit za članove obitelji koliko ih ima a ne za više, pri čemu je Grmoja za to dobio četvrtu opomenu, a Totgergeli drugu.

Nezadovoljstvo vođenjem saborske sjednice i davanjem opomena zastupnicima izrazila je Urša Raukar Gamulin (Klub zeleno-lijevog bloka). Smatra da se time zlouporabljava saborski Poslovnik.

“Kao što ste Zakon o sprječavanju skoba interesa pretvorili u ‘mlaku vodicu’ tako na isti način zloupotrebljavate i Poslovnik da bi što je više moguće onemogućavali opoziciju da govori”, poručila je.

Za razliku od nje HDZ-ov Krunoslav Katičić smatra kako ljudi, nakon predstave koju su u sabornici napravili Mostov Nikola Grmoja i SDP-ov Arsen Bauk, mogu vidjeti što će se dogoditi ako na vlast dođu takvi “aktivistički, populistički ili lijevi oponenti”.

“Nered, nerad, prijetnje sa govornice, nepoštovanje institucije za koju se oni svi zalažu. Dok se njih ne takne. Kad ih se dotakne, onda je to politički pritisak, onda su to nekakve urote. Recentni primjer iz Splita – kad Državni inspektorat radi onda je to politički pritisak”, kazao je.

Zastupnici su bez rasprave prihvatili da Valentina Turcu u odboru “Nagrade Vladimir Nazor” zamjeni Leonarda Jakovinu.

